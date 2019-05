ROUNDUP/Bericht: VW will Elektro-Kleinwagen in Osteuropa bauen

WOLFSBURG/EMDEN (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will nach "Handelsblatt"-Informationen aus Kostengründen einen ursprünglich für das Werk Emden bestimmten Elektrokleinwagen in Osteuropa bauen. Wie das Blatt (Freitag) berichtete, habe der Aufsichtsrat des Autoherstellers jüngst eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass das für das niedersächsische Emden vorgesehene Modell nun wahrscheinlich im slowakischen Bratislava gefertigt werden solle. Der Deutschen Presse-Agentur wurde der Bericht am Donnerstag aus Kreisen des Konzerns bestätigt.

Eine Produktion in Emden sei bei einem angepeilten Verkaufspreis von 20 000 Euro angesichts der Lohnkosten in Deutschland wirtschaftlich nicht darstellbar, hieß es in dem Bericht. Dafür solle in dem ostfriesischen Werk ein Elektro-Kompakt-SUV in der Größe eines VW (Volkswagen (VW) vz) Tiguan vom Band rollen. Dieses Modell sei ursprünglich für das Werk im sächsischen Zwickau geplant gewesen, welches aber mit der Produktion für die Elektro-Modellfamilie ID ausgelastet sei./eks/DP/he