ROUNDUP/Berichte: Bahn macht wieder Gewinn mit ihrem Kerngeschäft

30.07.26 06:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die krisengebeutelte Deutsche Bahn hat Medienberichten zufolge im ersten Halbjahr 2026 schwarze Zahlen im Kernbereich geschrieben - zum ersten Mal seit sieben Jahren. Der bundeseigene Konzern habe mit seinem eigentlichen Hauptgeschäft im Zeitraum von Januar bis Juni ein Plus im dreistelligen Millionenbereich erzielt, berichteten "Bild" und "Spiegel" in der Nacht. Das Unternehmen teilte auf Nachfrage mit, sich vor der offiziellen Bekanntgabe der Kennzahlen heute Vormittag nicht dazu zu äußern.

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Im ersten Halbjahr 2026 zählte die Bahn den Berichten nach rund 960 Millionen Fahrgäste - laut "Bild" 17 Millionen mehr als im Vorjahr und damit ein Rekord. Als Hauptgrund wird die Entwicklung bei den Kraftstoffpreisen genannt. Vor allem Pendler im Nahverkehr seien laut Einschätzung der Bahn vom Auto auf die Bahn umgestiegen, hieß es. Während Benzin in den vergangenen Monaten immer teurer wurde, seien die Preise bei der Bahn stabil geblieben. Auch im Fernverkehr habe die Nachfrage seit April deutlich zugelegt.

Auch die neuen Rabattangebote des Unternehmens dürften die Nachfrage angekurbelt haben. Das Last-Minute-Ticket wurde den Berichten zufolge von 600.000 Fahrgästen genutzt, das Familienticket von 200.000 Reisenden. Die kostenlose Jugend-Bahncard 25 sei rund 50.000 Mal bestellt worden.

Neue Bahnchefin leitete umfangreichen Konzernumbau ein

Bahnchefin Evelyn Palla stellt heute die Halbjahresbilanz vor. Der Konzern fiel in der jüngeren Vergangenheit nicht nur mit schwacher Pünktlichkeitsquote und maroder Infrastruktur auf, sondern auch mit schlechten Geschäftszahlen. 2025 verzeichnete die Bahn unter dem Strich einen Milliardenverlust.

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Palla leitete zuletzt einen umfangreichen Konzernumbau ein, der auch Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen umfasst. Im Fernverkehr läuft ein eigenes Sanierungsprogramm./hme/DP/zb