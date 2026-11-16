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ROUNDUP/Berichte: Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger ist Medienberichten zufolge in der Region eingetroffen. Die "USS Theodore Roosevelt" habe am Sonntag das dortige Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom erreicht, schrieb der für das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtende Journalist Barak Ravid auf der Plattform X.

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Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera meldete ebenfalls unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, das Schiff sei zu zwei bereits in der Region stationierten Flugzeugträgern hinzugestoßen. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Centcom blieb zunächst unbeantwortet.

Die Entsendung der "Theodore Roosevelt" war Anfang Oktober bekanntgeworden. Die "USS George H.W. Bush" und "USS George Washington" hatten im Zuge des Konflikts mit dem Iran bereits vorher im Nahen Osten Stellung bezogen. Nun wären erstmals seit April wieder drei US-Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig in der Region. Unklar ist, ob die Präsenz dauerhaft verstärkt oder einer der schon bisher dort stationierten Flugzeugträger abgelöst wird. Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung erweiterte Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit dem Iran verschaffen.

Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Aus Bahrain hieß es dagegen, der Angriff sei abgewehrt worden. Bei den Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts sind weiterhin keine Fortschritte zu erkennen./hae/DP/zb

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