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ROUNDUP/Berichte: Gespräch zwischen Israel und Libanon beendet

14.04.26 20:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das direkte Gespräch zwischen der libanesischen Botschafterin in den USA und dem israelischen Vertreter in Washington ist laut israelischen Berichten vorbei. Das Treffen zwischen Nada Hamadeh Moawad und Jechiel Leiter habe rund zwei Stunden gedauert, meldeten mehrere israelische Medien am Abend übereinstimmend.

Die israelischen Sender Kan sowie die israelische Zeitung "Haaretz" berichteten unter Berufung auf Leiter, beide Länder eine das Ziel, den Libanon von der Hisbollah zu befreien. Demnach ging es auch um die Festlegung eines klaren Grenzverlaufs zwischen beiden Staaten, über den es in der Vergangenheit Streit gegeben hatte.

Ob und wann weitere Gespräche zwischen beiden Seiten geplant sind, wurde zunächst nicht bekannt. Berichten zufolge sollte das Treffen auf der Ebene von Botschaftern den Anfang der direkten Verhandlungen markieren.

Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass israelische und libanesische Vertreter zu direkten Gesprächen auf politischer Ebene zusammenkamen. Offiziell sind die beiden Nachbarstaaten im Kriegszustand. Laut libanesischen Regierungskreisen sollte das Treffen rund eine Stunde dauern. US-Außenminister Marco Rubio hatte vorab von einer "historischen Chance" gesprochen.

Israel strebt nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit den direkten Verhandlungen ein dauerhaftes Friedensabkommen mit dem Libanon an. Er fordert auch eine Entwaffnung der mit dem Iran verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz, mit der Israel derzeit erneut im offenen Krieg steht. Die libanesische Regierung, die keine Partei in dem Krieg ist, will eine Waffenruhe und einen Abzug der israelischen Soldaten aus dem Süden des Libanons erreichen./cir/DP/he