ROUNDUP/Berichte: Israel stoppt Angriffe im Iran nach US-Wunsch

TEL AVIV (dpa-AFX) - Auch Israel will nach Medienberichten die Angriffe im Konflikt mit dem Iran einstellen. Nach Ende einer Sitzung des engeren Ministerkreises um Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte demnach ein namentlich nicht genannter ranghoher israelischer Regierungsvertreter: "Auf Wunsch von (US-Präsident Donald) Trump stellen wir die Angriffe auf den Iran ein." Er habe den Eindruck, "dass die derzeitige Eskalation hinter uns liegt". Eine mit der Angelegenheit vertraute israelische Quelle bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Berichte auf Anfrage.

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Der namentlich nicht genannte Repräsentant sagte laut einem Bericht des Nachrichtenportals "ynet", man werde die Angriffe im Libanon jedoch "mit voller Intensität fortsetzen". Sollte die libanesische Hisbollah-Miliz erneut auf den Norden Israels schießen, werde man auch wieder die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut angreifen. Ein solcher Angriff am Sonntag hatte neue iranische Raketenangriffe auf Israel aufgelöst. Auch der israelische Kan-Sender berichtete, Israel werde die Angriffe im Iran, nicht aber im Südlibanon stoppen.

Am Nachmittag hatte Irans Militärführung die Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Sollten die Kampfhandlungen aber weitergehen, darunter Israels Angriffe im Südlibanon, würden "härtere und vernichtendere Maßnahmen als bisher" erfolgen, drohte Irans militärisches Hauptquartier Chatam al-Anbjia./le/DP/men