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ROUNDUP/Besatzungsbehörden: Ukraine hat Krimbrücke attackiert

SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Angaben der von Moskau eingesetzten Besatzungsbehörden die Brücke zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim attackiert. Der Verkehr auf der Brücke werde voraussichtlich bis zur Mittagszeit eingeschränkt sein, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow bei Telegram mit. Zur Beseitigung der Folgen seien alle nötigen Dienste im Einsatz und in Kertsch sei ein operativer Stab eingerichtet worden, schrieb Aksjonow. Weitere Details nannte er zunächst nicht.

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Das Verkehrsministerium in Moskau teilte mit, dass der Autoverkehr auf der Brücke nach einem ukrainischen Angriff vorübergehend eingestellt sei. Demnach laufen Reparaturarbeiten. Es werde geprüft, ob die Brücke im Wechsel in die eine und die andere Fahrtrichtung genutzt werden könne. Der Bahnverkehr laufe normal weiter, Verletzte gebe es nach ersten Informationen nicht. Details etwa zu Schäden nannte das Ministerium zunächst nicht.

Weniamin Kondratjew, Gouverneur der Region Krasnodar, von der aus die Brücke auf die Krim führt, teilte bei Telegram mit, dass zwei Wärmepunkte an der Zufahrt zur Brücke eingerichtet würden. Dort könne man sich aufwärmen, Tee trinken, und es würden Toiletten aufgestellt.

Der Verkehr auf der Krimbrücke wird wegen der Gefahr von Angriffen immer wieder eingeschränkt. Russland hatte sie 2018 fertiggestellt, vier Jahre nach der Annexion der Halbinsel. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/jha

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