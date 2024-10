ROUNDUP/Besuchstour in Europa: Selenskyj zu Gesprächen in Rom

ROM (dpa-AFX) - Nach Aufenthalten in London und Paris hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der italienischen Hauptstadt Rom Gespräche mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geführt. Meloni kündigte bei einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen für das kommende Jahr eine Wiederaufbaukonferenz in Rom an.

Diese soll am 10. und 11. Juli 2025 in der italienischen Hauptstadt stattfinden. Meloni sicherte Selenskyj zudem die fortgesetzte Unterstützung Italiens zu. Ziel dessen sei es, die Ukraine in die Lage zu versetzen, einen gerechten Frieden zu erreichen, der jedoch nicht eine Kapitulation bedeuten kann.

Selenskyj bedankte sich bei der italienischen Regierungschefin für ihre unverminderte Unterstützung. Er habe ihr bei dem Gespräch "alle Einzelheiten" seines "Siegesplans" vorgestellt, der nach seinen Worten ein gerechtes Ende des Krieges näher bringen soll.

Am Freitagmorgen wird Selenskyj auch zu einer Privataudienz bei Papst Franziskus im Vatikan erwartet. Das Verhältnis der beiden gilt als angespannt. Der Pontifex erinnert bei öffentlichen Auftritten immer wieder an die "gemarterte Ukraine", sorgte jedoch in der Vergangenheit mit teils kontroversen Äußerungen zum Ukraine-Krieg für Aufsehen.

Im Rahmen seiner Tour durch europäische Hauptstädte wird Selenskyj am Freitag auch in Berlin erwartet. Dort sind Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die weitere Unterstützung der Ukraine vorgesehen./rme/DP/zb