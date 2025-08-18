DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,33 +2,0%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.740 -1,5%Euro1,1701 ±-0,0%Öl65,82 +0,1%Gold3.358 +0,1%
ROUNDUP: Bitcoin erreicht weiteres Rekordhoch über 124.000 Dollar

14.08.25 08:13 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist getrieben von einer stärkeren Nachfrage durch institutionelle Investoren erstmals über die Marke von 124.000 US-Dollar gestiegen. In der Nacht zum Donnerstag erreichte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp ein Rekordhoch bei 124.517 US-Dollar. Bis zum Morgen fiel der Preis aber wieder unter 123.000 Dollar.

Händler begründeten den Kursanstieg mit einer stärkeren Nachfrage institutioneller Investoren. Auch Kryptowährungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten mit Kursgewinnen an den US-Aktienbörsen. Mittlerweile wird fest mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September gerechnet, nachdem jüngste Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt überraschend schwach ausgefallen waren.

"Als Zünglein an der Waage fungiert die Zuversicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen jenseits des Atlantiks", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. Da der Bitcoin keine Marktzinsen abwirft, sorgt die Aussicht auf fallende US-Leitzinsen für eine stärkere Nachfrage nach Kryptowährungen.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,2 Billionen Dollar.

Seit Beginn des Jahres hat der Bitcoin fast 32 Prozent an Wert gewonnen. Als einer der stärksten Kurstreiber gilt die kryptofreundliche US-Regierung unter Präsident Donald Trump, der seit Januar im Amt ist. Trump bezeichnete sich selbst als "Krypto-Präsident" und machte sich für eine Regulierung stark, die der Kryptobranche in die Karten spielt.

Zuletzt hatten Plänen der US-Regierung dem Bitcoin Auftrieb verliehen, das System der privaten Altersvorsorge für riskante Anlagen in Digitalwährungen zu öffnen. Trump hatte das Arbeitsministerium und andere Behörden angewiesen, die Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit den Anlagen auf den Prüfstand zu stellen und für die Aufnahme alternativer Investment-Optionen zu überarbeiten./jkr/mis