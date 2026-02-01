ROUNDUP: Blitzeis legt Berliner Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10

BERLIN (dpa-AFX) - Keine Flüge mehr am Hauptstadt-Airport BER und Massencrash auf der Autobahn 10 bei Berlin: Eisglätte hat in Berlin und Brandenburg den Verkehr erheblich beeinträchtigt.

Der Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld hat den Betrieb am Abend eingestellt - noch ist offen, wie lange. Aufgrund von Blitzeis seien derzeit keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Flächen sind spiegelglatt. Es besteht Gefahr für Leib und Leben."

Seit dem frühen Abend ging auf dem Flugfeld nichts mehr. Danach gilt zunächst ab Mitternacht das Nachtflugverbot. "Danach sehen wir am Freitagmorgen weiter", sagte die BER-Sprecherin.

Schon tagsüber viele Verspätungen und Flugausfälle

Fluggäste am BER hatten schon tagsüber zum Teil viel Geduld haben müssen. Im Flugbetrieb kam es zu einer Reihe von Problemen. Zunächst konnten am Morgen nach gefrierendem Regen keine Maschinen starten. Das Enteisen der Flugzeuge nahm jeweils bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch. Der erste Flieger hob dann erst am späten Vormittag ab.

Im Flugplan kam es anschließend zu erheblichen Verspätungen und zahlreichen Ausfällen. Von den 180 geplanten Starts wurden der Sprecherin zufolge bis gegen Mittag bereits 35 komplett gestrichen und danach noch weitere mehrere Dutzend. Insgesamt konnte nur der kleinere Teil der Maschinen überhaupt starten.

Verletzte bei Unfällen auf A10

Auch auf den Straßen kam es wegen Schnee und Eisglätte an vielen Stellen zu Problemen. In Berlin lagen der Polizei am Abend noch keine Hinweise auf schwere Verkehrsunfälle vor. Nach Einschätzung des Lagezentrums der Polizei in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam gab es im ganzen Land glättebedingte Unfälle, bis zum Abend aber ebenfalls keine mit Toten oder Schwerstverletzten.

Auf der eisglatten Autobahn 10 bei Potsdam gab es eine Reihe von Unfällen, bei denen insgesamt 19 Menschen verletzt wurden. Der Polizei zufolge sind zwischen dem Autobahndreieck Nuthetal und der Anschlussstelle Michendorf (Potsdam-Mittelmark) in beiden Fahrtrichtungen jeweils mehrere Fahrzeuge bei großer Glätte ineinander gefahren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen seien von den 19 Verletzten drei ins Krankenhaus gekommen. Die 16 Leichtverletzten seien ambulant behandelt worden, so die Polizei weiter. Neben einer Reihe von Pkw waren den Angaben zufolge an den Unfällen auch ein Lkw und zwei Kleintransporter beteiligt.

Busse stehen still

In Brandenburg wurden einige Buslinien wegen der Witterungsfolgen eingestellt. So teilte die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft mit, dass wegen der Straßenglätte der Linienverkehr des Busunternehmens bis Freitagfrüh eingestellt bleibt.

Nach Angaben des Landkreises Prignitz hat auch die Arge Prignitzbus den Busverkehr im Landkreis am späten Nachmittag gestoppt. Der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming zufolge gilt das auch für die Buslinien 753, 754, 758, 768, 769, 777 und den Rufbus R777 in dem betreffenden Landkreis./ah/DP/zb