DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.171 -1,1%Euro1,1552 ±-0,0%Öl97,32 +3,9%Gold5.167 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Dividende steigt überraschend

12.03.26 08:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,88 EUR 0,18 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
54,13 EUR -0,51 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,50 EUR 0,90 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.640,0 PKT -328,6 PKT -1,37%
Charts|News|Analysen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr erneut den schwachen Markt in China zu spüren bekommen und setzt sich für 2026 verhaltene Ziele. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel 2025 um 11,5 Prozent auf 10,19 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. In der wichtigen Autosparte lag die operative Ergebnismarge (Ebit) bei 5,3 Prozent, ein Rückgang um einen Prozentpunkt. Im vierten Quartal schnitten die Bayern hier etwas schwächer ab als von Experten erwartet.

Wer­bung

Im neuen Jahr soll die viel beachtete operative Auto-Marge in der Spanne von 4 bis 6 Prozent landen. Dabei belasten erhöhte Zölle laut dem Unternehmen mit rund 1,25 Prozentpunkten. Experten rechneten bisher mit einer leichten Erholung der Marge 2026 auf 5,7 Prozent.

Die Aktie lag vorbörslich mit 0,9 Prozent leicht im Minus. Im laufenden Jahr hat sie im Xetra-Handel bisher 13 Prozent verloren, vor allem der Nahost-Krieg lastete zuletzt auf der Stimmung der Anleger. Auch auf Sicht von einem Jahr liegt der Kurs leicht im Minus.

Unter dem Strich ging der Gewinn 2025 um 3 Prozent auf 7,45 Milliarden Euro zurück, der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf rund 133,5 Milliarden Euro. Die Dividende soll überraschend um 10 Cent auf 4,40 Euro je im Dax notierter Stammaktie steigen. Hauptprofiteure sind die Erben der Eignerfamilie Quandt, Stefan Quandt und seine Schwester Susanne Klatten.

Wer­bung

Stabiler als die Konkurrenz

BMW kommt bisher vergleichsweise gut durch die allgemeine Krise der deutschen Autoindustrie. Zwar ist es bereits der dritte Gewinnrückgang auf Jahressicht, doch die beiden deutschen Konkurrenten Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben ihre Gewinne vergangenes Jahr jeweils fast halbiert. Im Vergleich dazu ist der Rückgang bei den Münchnern geradezu harmlos - allerdings hatten Probleme in China und mit zugelieferten Bremsen bereits im Vorjahr stark zu Buche geschlagen.

Bisher keine Stellenstreichungen

Und während die anderen deutschen Autobauer Jobs abbauen, ist BMW bisher ohne Stellenstreichungsprogramme durch die Krise gekommen.

Ein klarer Pluspunkt der Münchner dürfte dabei sein, dass sie dank eines eigenen großen Werks in den USA von den dortigen Zöllen zumindest teilweise verschont werden. Knapp 413.000 Autos wurden dort vergangenes Jahr gebaut, mehr als die Hälfte davon blieb in den USA. Das bedeutet, dass BMW weniger als die Hälfte der in den USA verkauften Autos importieren musste.

Wer­bung

Zudem profitieren sie davon, dass sie ihre Werke so gestaltet haben, dass auf einem Band Elektroautos, Hybride und Verbrenner entstehen können. Das hilft, die Unsicherheiten beim Hochlauf der Elektromobilität abzufedern. BMW-Chef Oliver Zipse betonte: "Wir haben uns in den letzten Jahren strategisch richtig aufgestellt. Davon profitieren wir heute: Wir müssen in einem herausfordernden Umfeld nicht umsteuern, sondern können unseren Kurs halten und unsere Strategie weiter konsequent umsetzen."

Zipses letzte Zahlen

Die Jahresbilanz ist die letzte, die Zipse verantwortet. Am 14. Mai übernimmt sein designierter Nachfolger Milan Nedeljkovic. Bislang ist er Produktionsvorstand, ein Amt das auch Zipse vor seinem Aufstieg an die Unternehmensspitze bekleidet hatte.

Nedeljkovic ist also schon seit Längerem mit Zipses wichtigstem Projekt befasst, das in den kommenden Jahren über Wohl und Wehe von BMW mitbestimmen wird. Die Neue Klasse, deren erster Vertreter iX3 vergangenes Jahr vorgestellt wurde, steht seit wenigen Tagen bei den Händlern.

Bisher ist sie stark gestartet. Angesichts hoher Bestellungen hat BMW bereits im Januar eine zusätzliche Schicht in der Produktion eingeführt. In Kürze planen die Münchner zudem das nächste Auto der Neuen Klasse vorzustellen: Mit dem i3 - also dem elektrischen Gegenstück zum 3er - in einem für die Münchner zentralen Volumenbereich.

Vorsichtige Prognose

Bei den Aussichten auf das laufende Jahr ist BMW allerdings zurückhaltend und geht davon aus, dass der Vorsteuergewinn trotz stabiler Auslieferungen moderat sinken wird. Dazu tragen unter anderem Belastungen durch Zölle, Währungseffekte und teurere Rohstoffe bei./men/ruc

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
02.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026BMW KaufenDZ BANK
12.02.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.02.2026BMW KaufenDZ BANK
12.02.2026BMW BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026BMW OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.02.2026BMW NeutralUBS AG
05.02.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026BMW HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026BMW NeutralUBS AG
09.01.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.01.2026BMW UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen