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ROUNDUP: Bombendrohung gegen Austrian-Airlines-Flug aus Israel

SOFIA (dpa-AFX) - Nach einer Bombendrohung gegen einen Austrian-Airlines-Flug aus Israel hat die betroffene Maschine einen ungeplanten Zwischenstopp in Sofia eingelegt. Das Flugzeug, das nach Wien unterwegs war, wurde in der bulgarischen Hauptstadt durchsucht, wie die österreichische Lufthansa-Tochtergesellschaft mitteilte. Dabei sei keine Gefährdung festgestellt worden.

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Der Flug mit 51 Passagieren und 6 Crewmitgliedern an Bord war am Sonntag in Tel Aviv gestartet. Als das Flugzeug bereits das Gebiet der bulgarisch-rumänischen Grenze erreicht hatte, kehrte es aufgrund der Drohung um und steuerte Sofia an, wie es vom bulgarischen Verkehrsministerium hieß.

Kampfjets stiegen auf

Die Maschine gab ein Signal bezüglich einer Bombenbedrohung ab, wie das Verteidigungsministerium in Sofia mitteilte. Bulgarische Kampfjets begleiteten daraufhin den Flug.

Das Flugzeug konnte sicher in Sofia landen. Dort wurden nach Angaben von Austrian Airlines die Maschine, die Besatzung und die Passagiere untersucht. Nach der Entwarnung konnten die Passagiere in der Nacht auf Montag den Flug nach Wien fortsetzen.

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Zuletzt schwerer Vorfall auf Flug nach Tel Aviv

Auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv war es am 30. September zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Dabei soll der Copilot den Piloten mit einer Axt angegriffen haben. Der indische Flugkapitän konnte trotz schwerer Verletzungen die Tür zum Cockpit öffnen. Dort konnten Passagiere dann den Angreifer überwältigen. Eine zweite Besatzung brachte die während der Attacke stark abgesackte Maschine im saudi-arabischen Tabuk zur Landung.

Der aus dem Oman stammenden Copilot des Flydubai-Flugs soll laut Erkenntnissen von Ermittlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Selbstmordanschlag geplant und vorgehabt haben, die Maschine auf den Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen zu lassen./se/DP/mis

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