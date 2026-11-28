DRESDEN (dpa-AFX) - Zu Beginn flatterten übergroße weiße Tauben über die Videoleinwände der Messehalle eins in Dresden. Frieden - ein Herzensthema für viele im BSW. Aber beim Parteitag des Bündnisses Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft dominierte dann vor allem der scharfe innerparteiliche Streit. Wie umgehen mit der AfD? Am Ende entschieden sich die rund 600 Delegierten klar gegen eine schärfere Abgrenzung zur Rechtsaußenpartei - eine Entscheidung von erheblicher Tragweite.

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Demnach kann der BSW-Landesverband in Sachsen-Anhalt seine Zusammenarbeit mit der AfD wie bisher fortsetzen, auch mit gemeinsamen Anträgen und schriftlichen Vereinbarungen. Die Delegierten billigten mit großer Mehrheit den "Magdeburger Weg", für den Parteigründerin Sahra Wagenknecht und die Parteispitze eintraten. Aber wichtige Köpfe des BSW sind dabei nicht an Bord.

In einer schriftlichen Erklärung kündigten 30 Parteifunktionäre sofort ihren Austritt an. Auch der Gewerkschafter und ehemalige Linke Klaus Ernst sagte, er gehe davon aus, "dass diese Partei nicht mehr meine politische Heimat ist". Die Stimmungsanlage sei klar: "Die wollen die AfD nicht als Gegner, sondern als Partner sehen, diese Partei. Und die AfD wird nie mein Partner sein."

"Seit wann sind wir Partner der AfD?"

Die Debatte über den Umgang mit der AfD wurde im BSW seit Tagen öffentlich ausgetragen. Mehrere Vorstandsmitglieder hatten versucht, die Partei vom "Magdeburger Weg" abzubringen und sich schärfer gegen die AfD abzugrenzen, die in Sachsen-Anhalt vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.

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Dazu zählten langjährige Weggefährten Wagenknechts wie Ernst, Christian Leye oder Sevim Dagdelen. Sie wollten nicht nur Koalitionen mit der AfD ausschließen, sondern auch "eine formelle oder faktische Tolerierung, eine Stützung einer AfD-geführten Regierung und auf Dauer angelegte Absprachen zur Zusammenarbeit".

Leye empörte sich vor allem über Aussagen seiner BSW-Kollegen in Sachsen-Anhalt, man werde Partner der AfD sein. "Ich möchte euch jetzt fragen: What the fuck? Seit wann sind wir Partner der AfD?" Diese Partei könne nur Gegner sein. Ernst sagte mit Blick auf die AfD: "Sie ist in meinen Augen eine rassistische Partei, eine völkische Partei, die auch ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie hat. Deshalb kann sie auch nicht ein Partner sein."

Wagenknecht gibt die Linie vor

In ihrer Parteitagsrede argumentierte Wagenknecht jedoch gegen eine "Dämonisierung" der AfD und machte deutlich, dass sie die Magdeburger Zusammenarbeit strategisch richtig findet. Es gebe zwar Politiker in der AfD, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache Remigration wollten oder die Kriege von US-Präsident Donald Trump unterstützten. Aber: "Die Realität ist eben nicht so holzschnittartig." Friedenspolitisch sei die AfD dem BSW so nahe wie keine andere Partei.

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Die AfD sei zwar kein langfristiger strategischer Partner, sagte Wagenknecht. "Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen." So verstehe sie auch das Vorgehen des BSW in Sachsen-Anhalt. Wagenknechts Rede machte erneut deutlich, wie viel Gewicht ihr Wort in der Partei hat, obwohl sie nur noch Vorsitzende einer Grundwertekommission ist: Sie riss die meisten Delegierten von den Sitzen.

Ost-West-Konflikt in der Partei

Die Haltung zur AfD sei bis zu einem gewissen Grad auch ein Ost-West-Konflikt im BSW, sagte Ernst am Rande des Parteitags. Wer westdeutsch sozialisiert sei, in Gewerkschaften oder anderen Parteien, der könne sich nicht mit der AfD gemein machen. Die westdeutschen BSW-ler haben dabei auch die Landtagswahlen 2027 im Blick, unter anderem im bevölkerungsstärksten Land Nordrhein-Westfalen. Von den 30 Mitgliedern, die unmittelbar nach der Parteitagsentscheidung ihren Austritt erklärten, stammen auffallend viele aus diesem Bundesland.

Wagenknecht erkannte diese Ost-West-Differenz in ihrer Rede an. Im Westen und in Kreisen von Kirchen und Gewerkschaften seien die Reaktionen auf den "Magdeburger Weg" negativ, sagte die BSW-Gründerin. Positiv seien sie hingegen bei Menschen "diesseits der Brandmauer" - viele von ihnen im Osten. "Da ist doch unser Wählerpotenzial", sagte sie. Tatsächlich hat das BSW bisher nur in Ostdeutschland den Einzug in Landesparlamente geschafft - 2024 in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und 2026 in Sachsen-Anhalt.

Wie geht es weiter für die Partei?

Weitere Erfolge an der Wahlurne sind für das BSW fürs Erste nicht absehbar. Vor den Landtagswahlen 2027 in Schleswig-Holstein, im Saarland, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen steht die Wagenknecht-Partei in diesen Ländern in keiner größeren Umfrage über drei Prozent. Und wie sich der innerparteiliche Streit um die AfD entwickelt, bleibt offen.

Die beiden Parteivorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi wissen um die schwierige Lage. Mit Blick auf die Wahlen sagte Mohamed Ali: "Wenn wir bestehen wollen: Das wird hart." Man müsse zusammenstehen. "Wir dürfen unseren Feinden, die uns bekämpfen, nicht den Gefallen tun, dass wir untergehen."

De Masi betonte, das BSW werde gebraucht, vor allem als Friedenspartei. Und er wurde sehr persönlich. Kürzlich sei seine Mutter gestorben, sagte De Masi. "Ich muss in diesen Tagen meine Mutter beisetzen, ich möchte nicht eine Partei noch zusätzlich beerdigen. Tut mir diesen Gefallen."/vsr/DP/zb