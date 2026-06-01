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ROUNDUP: Bundesbankchef bekommt höchste Auszeichnung Frankreichs

12.06.26 14:01 Uhr

FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbankpräsident Joachim Nagel wird mit der ranghöchsten Auszeichnung Frankreichs geehrt. Bei einer Feierstunde in der französischen Botschaft in Berlin an diesem Freitagnachmittag wird ihm der Orden der Ehrenlegion verliehen, teilte die Bundesbank in Frankfurt mit. Dort sollen Nagel die Insignien eines Ritters des französischen Nationalordens der Ehrenlegion überreicht werden. Zuvor spreche Nagel dort mit dem Ehrenpräsidenten der französischen Notenbank Banque de France, François Villeroy de Galhau, zum Thema "Europa und die deutsch-französischen Beziehungen".

Die französische Botschaft in Berlin schrieb, mit der Auszeichnung würdige Frankreich "das beständige Engagement von Herrn Joachim Nagel für den europäischen Einigungsprozess sowie seinen bedeutenden Beitrag zur deutsch-französischen Zusammenarbeit".

Nagel, geboren in Karlsruhe nahe Straßburg, sei persönlich von der Geschichte der deutsch-französischen Aussöhnung geprägt. Gemeinsam mit François Villeroy de Galhau habe er als Bundesbankpräsident mehrere Initiativen zur Vertiefung der europäischen Integration vorangetrieben, besonders für die Kapitalmarktunion und eine größere Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Nagel erklärte in einer Mitteilung der Bundesbank, die Ernennung zum Ritter der Ehrenlegion erfülle ihn "mit großer Dankbarkeit und tiefer Freude".

"Légion d'Honneur" geht auf Napoleon zurück

Die "Légion d'Honneur" steht für besondere zivile und militärische Verdienste um Frankreich und seine Werte. Die Orden der Ehrenlegion werden an Persönlichkeiten verliehen, die sich besonders um das Land oder die Ideale der Republik verdient gemacht, erklärte die Bundesbank. Gestiftet wurde der Orden am 19. Mai 1802 von Napoleon Bonaparte. Unter den ersten Deutschen, die in die Ehrenlegion aufgenommen wurden, war Johann Wolfgang von Goethe./als/DP/stk