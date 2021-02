ROUNDUP: Bundeskabinett beschließt umstrittenes Paket zum Insektenschutz

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street fester -- DAX wenig bewegt -- Corona-Krise belastet Coca-Cola weiter stark -- Delivery Hero verdoppelt Umsatz fast -- Twitter, GM, QIAGEN, thyssenkrupp, GRENKE im Fokus

Under Armour profitiert vom Online-Handel und Joggingboom. Verkauf von TikTok in den USA wohl auf unbestimmte Zeit vertagt. Skeptische Aktionärsfragen zum Aufsichtsrat von Siemens Energy. Antikörper-Mittel von Eli Lilly erhält US-Notfallzulassung für COVID-19. Mattel verzeichnet starke Geschäftszuwächse. Uber-Konkurrent Lyft mit Umsatzeinbruch. Toyota hebt Gewinnprognose kräftig an.