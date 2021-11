ROUNDUP: Bundesnetzagentur setzt Zertifizierung für Nord Stream 2 vorerst aus

Im aktuellen Zinsumfeld ist das Anlegen in klassische Anlageprodukte wie Sparbücher und Tagesgeldkonten nicht mehr attraktiv. Wie Sie Ihr Geld in Zeiten von Strafzinsen dennoch flexibel und renditestark anlegen, erfahren Sie im

Heute im Fokus

DAX mit kleinem Plus -- Dermapharm passt Prognose für 2021 an -- JPMorgan verklagt Tesla - Musk verkauft weitere Aktien -- Klage gegen Facebook-Mutter Meta -- zooplus, thyssenkrupp im Fokus

Dürr will Emissionen bis 2030 um 70 Prozent senken. Fraport organisiert Passagierkontrollen ab 2023 selbst. Eurozone-BIP mit solidem Wachstum im dritten Quartal. Novartis plant Standort in München. Moody's hebt Ausblick für Knorr-Bremse an. Hochstufung und US-Infrastrukturpläne stützen HeidelbergCement. Vodafone erhöht Prognose für Mittelzufluss.