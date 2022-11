ROUNDUP: Bundesregierung finanziert Transport ukrainischer Weizenspende

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung unterstützt eine ukrainische Weizenspende nach Äthiopien. Sie finanziere den Schiffstransport mit 14 Millionen Dollar (rund 13,5 Millionen Euro), sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Mit dem von der Regierung in Kiew gespendeten Getreide könnten demnach 1,6 Millionen Menschen in dem Land einen ganzen Monat lang ernährt werden. Das verdiene "größten Respekt" und daher auch die Unterstützung Deutschlands, sagte Özdemir.

Die 25 000 Tonnen Weizen sollen dem Bericht zufolge vom Hafen Odessa über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen nach Äthiopien gebracht werden. Die Ukraine ist der weltweit viertgrößte Getreideexporteur, hat aber seit Beginn des russischen Angriffskrieges Schwierigkeiten, das Getreide aus dem Land zu verschiffen.

Das UN-Welternährungsprogramms (WFP) teilte am Donnerstag mit, das Frachtschiff "Nord Vind" mit der Getreidespende habe am Vortag den Hafen von Odessa verlassen und werde das Schwarze Meer mit dem Ziel Istanbul durchqueren. In der Türkei werde die Ladung im Einklang mit dem im Juli geschlossenen sogenannten Getreide-Abkommen zwischen der Ukraine, Russland, der Türkei und den Vereinten Nationen inspiziert, bevor es Richtung Dschibuti auslaufe. Dort werde das Getreide umgeladen und auf dem Landweg weitertransportiert.

Das von Deutschland zur Verfügung gestellte Geld decke sowohl die Kosten, um das Getreide von der Ukraine über Dschibuti nach Äthiopien zu bringen, als auch jene, um den Weizen anschließend im ganzen Land an Hungernde zu verteilen, hieß es vom WFP weiter.