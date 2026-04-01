DAX24.054 -0,3%Est505.853 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -1,6%Nas24.750 -0,4%Bitcoin66.043 -1,8%Euro1,1735 +0,2%Öl108,7 +2,7%Gold4.677 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt-- Wall Street in Rot -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Bundesregierung vermutet Russland hinter Ausspäh-Kampagne

27.04.26 16:32 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung geht davon aus, dass Russland hinter der laufenden Ausspäh-Kampagne gegen Politiker, Militärs und Journalisten steckt. Aus Regierungskreisen hieß es, dass die Phishing-Kampagne über den Messenger-Dienst Signal mutmaßlich aus Russland gesteuert wurde.

Im Präsidium des Bundestags wird derweil überlegt, künftig auf den Messengerdienst Wire zu setzen. Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz sprach sich dafür aus, diese App nicht nur der Bundestagsverwaltung, sondern auch allen Abgeordneten zur Verfügung zu stellen. "Wir befinden uns in einer Bedrohungssituation, in der wir einen europäischen Anbieter schon aus Gründen der Souveränität vorziehen sollten", sagte die CSU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Am 5. Mai stehe das Thema auf der Tagesordnung der Kommission für Informationstechnologien und Digitalisierung (IuD), einem Gremium des Ältestenrats des Bundestags.

Auch andere Staaten betroffen

Dass die Bundesregierung den Phishing-Angriff, der auch einzelne Mitglieder der Bundesregierung betrifft, Russland bislang nicht offiziell zuschreibt, mag damit zusammenhängen, dass hier auch Erkenntnisse befreundeter Dienste berührt sind.

Die Regierung der Niederlande, wo entsprechende Angriffe ebenfalls festgestellt worden waren, hatte bereits erklärt, sie sehe Russland hinter der Kampagne. Auch nach Einschätzung des FBI stehen die Angreifer in Verbindung mit russischen Geheimdiensten. Die Bundesanwaltschaft, die zu der mutmaßlichen Spionage in Deutschland ermittelt, hat sich zu einem möglichen Auftraggeber bisher nicht geäußert.

Zwei deutliche Warnungen der Sicherheitsbehörden

Vor der andauernden Cyberattacke hatten das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstmals im Februar öffentlich gewarnt. Später veröffentlichten sie einen weiteren Sicherheitshinweis mit konkreten Handlungsanweisungen.

Darin hieß es, die Kampagne werde "wahrscheinlich durch einen staatlich gesteuerten Cyberakteur durchgeführt". Auf etliche Politikerinnen und Politiker gingen die Sicherheitsbehörden auch persönlich zu, um sie zu warnen beziehungsweise ihnen zu helfen, herauszufinden, ob sich Angreifer erfolgreich Zugang zu ihrem Account verschafft hatten./abc/DP/jha