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ROUNDUP: Bundesregierung will wieder direkt mit Iran sprechen

09.04.26 18:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sucht nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Iran-Krieg wieder das direkte Gespräch mit Teheran. "Nach langem Schweigen, für das es auf unserer Seite schwerwiegende Gründe gab, nehmen wir als Bundesregierung jetzt auch die Gespräche mit Teheran wieder auf", kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin an. Dies geschehe in Abstimmung mit den USA und den europäischen Partnern.

"Unser Ziel ist, auf diesem Weg auch einen eigenen Beitrag zum Erfolg der anstehenden Verhandlungen zu leisten", sagte der Kanzler mit Blick auf die bevorstehenden Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Merz telefonierte dazu mit dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif und dankte ihm für die Vermittlungsbemühungen in dem Konflikt.

Die Bundesregierung werde den diplomatischen Prozess "wie und wo immer möglich" weiter unterstützen, sagte Merz. "Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, einen Frieden zu stabilisieren, wenn er denn gelingt." Deutschland habe an einem Erfolg der diplomatischen Bemühungen ein fundamentales Interesse. "Von einem solchen Erfolg hängt nicht nur die Stabilität der Region ab, es hängt auch davon ab die Entwicklung der Weltwirtschaft und nicht zuletzt die Entwicklung auch unserer eigenen Wirtschaft."/sk/DP/men