DORTMUND (dpa-AFX) - Um eine Spaltung im und rund um den Verein zu verhindern, sei es richtig, den Sponsoren-Vertrag mit Rheinmetall nicht zu verlängern. Das hat Carsten Cramer als Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) GmbH & Co. KGaA bei der Hauptversammlung der Aktionäre betont. Der Vertrag hatte zehn Millionen Euro pro Jahr in die Kasse des Fußball-Bundesligisten gespült, aber für Unmut bei Fans und Vereinsmitgliedern gesorgt.

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Cramer betonte erneut, dass er persönlich ein Befürworter der Kooperation mit dem Rüstungsunternehmen mit Sitz in Düsseldorf sei, die im kommenden Jahr ausläuft. "Ich muss aber anerkennen, wie wichtig Geschlossenheit ist. Dieser Verein funktioniert, wenn er in eine Richtung strahlt", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung in der Westfalenhalle. Auch Rheinmetall habe in den Gesprächen erkannt, dass es keine Spaltung geben darf. Der bisherige Sponsor habe dann auch kein neues Angebot vorgelegt, sagte Cramer, werde aber Kunde von Borussia Dortmund bleiben und eine Loge und VIP-Karten im Signal-Iduna-Park behalten.

Lob von den kritischen Aktionären

Barbara Happe, Vorstand des Dachverbandes der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, begrüßte die Entscheidung. Sie übte aber Kritik daran, wie lange es seit dem Mitgliedervotum vor zwei Jahren bis zum verkündeten Ende gedauert habe. Happe forderte vom Unternehmen, grundsätzlich zu klären, wie mit umstrittenen Sponsoren umgegangen wird. Im November 2024 hatte sich die BVB-Mitgliederversammlung mehrheitlich gegen die Werbepartnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall ausgesprochen.

Cramer wies in der Aussprache darauf hin, dass kein Sponsor wegen Rheinmetall abgesprungen sei und der BVB durch die Partnerschaft laut der Marktforschung keinen Imageverlust erlitten habe. Er verstehe aber, dass es unterschiedliche Meinungen zu der Frage gebe, ob der Rheinmetall-Deal gegen den Grundwerte-Kodex des Vereins verstoße. Er sehe keinen. "Rheinmetall ist ein absoluter Ausnahmefall", sagte der Unternehmens-Chef.

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Keine Gewinnausschüttung

Die BVB-Aktionäre müssen nach dem Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem Verlust von 21 Millionen Euro auf eine Gewinnausschüttung verzichten. Der Umsatz ging um zwölf Prozent auf 460,5 Millionen Euro zurück. Grund war unter anderem das frühe Ausscheiden in der Champions League auf europäischer Ebene.

Während der BVB 2024/25 noch bis ins Viertelfinale der Königsklasse vorstieß, verfehlte der Club eine Saison später das Achtelfinale - nach einem eigentlich klaren 2:0-Hinspielerfolg gegen Atalanta Bergamo in den Play-offs ging das Rückspiel mit 1:4 verloren. Durch das frühe Aus fielen die Champions-League-Erlöse um 31,4 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr. Auch im DFB-Pokal war für den BVB früh Endstation, was ebenfalls finanzielle Folgen hatte.

Jahr ohne Königsklasse bringt 70 Millionen Euro weniger

Würde sich der Club einmal nicht für die Königsklasse qualifizieren, würde der BVB 70 Millionen Euro weniger in der Saison einnehmen, erklärte Finanzvorstand Thomas Treß auf die Frage eines Aktionärsvertreters. Für ein Jahr wäre das nach der Erklärung des Finanzexperten für den Club problemlos überbrückbar. Treß verwies auf die variablen Gehaltsanteile der Profis, über die dann bis zu 40 Millionen Euro eingespart werden können. Er sei beim finanziellen Risiko sehr konservativ, sagte Treß. Das Unternehmen würde so ein Jahr finanziell sicher überstehen.

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Für das laufende Jahr kündigte Cramer den Anteilseignern wieder eine Dividende an. "Das Minus ist kein schönes Gefühl", sagte Cramer. Er sehe aber in allen Bereichen des Unternehmens Wachstumspotenzial und verwies auf die weiterhin geltende Kostendisziplin. "Wir sind speckig geworden. Eine Diät an der ein oder anderen Stelle tut sicherlich gut", sagte der Vorsitzende./lic/DP/nas