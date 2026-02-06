DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin60.100 +2,5%Euro1,1818 +0,1%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
ROUNDUP: BVB gewinnt glücklich - Wichtige Punkte im Kampf um CL-Platz

08.02.26 21:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,26 EUR 0,01 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat am 21. Spieltag wichtige Punkte im Kampf um die lukrativen Champions-League-Plätze gesammelt. Den Abstand zum Spitzenreiter FC Bayern München konnte der BVB aber nicht reduzieren. Beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg kam das Team von Trainer Niko Kovac am Samstag zu einem glücklichen 2:1 (1:0).

Damit verringerte der BVB den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München zwischenzeitlich auf drei Punkte. Da der deutsche Rekordmeister sein Spiel gegen den Tabellendritten TSG 1899 Hoffenheim am Sonntagabend gewann, konnte der FC Bayern den Vorsprung auf Dortmund wieder auf sechs Zähler erhöhen.

Bayer Leverkusen kam im Spätspiel bei Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Auch der zuletzt spielfreudige VfB Stuttgart ließ wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze liegen. Der Pokalsieger verlor beim FC St. Pauli mit 1:2 (0:1).

Unterdessen ging das Bundesliga-Debüt von Daniel Thioune als Trainer des SV Werder Bremen daneben. Die Hanseaten verloren trotz langer Überzahl beim SC Freiburg mit 0:1 (0:1) und warten inzwischen seit elf Spielen auf einen Sieg.

Im Kampf um den Ligaverbleib hat der 1. FC Heidenheim einen weiteren Rückschlag erlitten. Im Kellerduell verlor der Tabellenletzte sein Heimspiel gegen den Hamburger SV mit 0:2 (0:1). Dank des sechsten und siebten verwandelten Elfmeters der Saison von Nadiem Amiri (8. und 80. Minute) gewann der FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg mit 2:0 (1:0).

In Wolfsburg hatte Nationalspieler Julian Brandt (38.) den BVB im Anschluss an eine Ecke in Führung geköpft. Doch Konstantinos Koulierakis (52.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für Wolfsburg, ehe Serhou Guirassy (87.) spät den Dortmunder Sieg bescherte.

Bei der Bundesliga-Premiere von Thioune war der Freiburger Niklas Beste (13.) mit einem schönen Schlenzer zum 1:0 der Spielverderber. Dabei agierte Werder lange in Überzahl, nachdem Johan Manzambi in der 52. Minute nach einem üblen Foul mit Rot vom Platz musste.

Für den 1. FC Heidenheim wird die Lage unterdessen immer prekärer. Nach den HSV-Treffern von Ransford-Yeboah Königsdörffer (45.+3) und Rayan Philippe (78.) hat das Schlusslicht bereits sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 16.

Auch auf den Tabellen-17. FC St. Pauli fehlen schon vier Punkte, weil die Hamburger durch Treffer von Manolis Saliakas (35.) und Danel Sinani (55.) per Elfmeter gegen Stuttgart gewinnen konnten. Der Anschlusstreffer durch Jamie Lewelling (90.) kam für den VfB zu spät./mkl/DP/mis

