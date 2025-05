ROUNDUP: BVB krönt Aufholjagd mit Königsklasse - 'Sind geiles Team'

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Freitagmittag an

Heute im Fokus

Rheinmetall auf 'Equity Long Ideas'-Liste der DZ Bank. eToro-Aktie mit Megastart an der Börse. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.