DORTMUND (dpa-AFX) - Im kalten Dortmunder November-Regen standen die erstmals in dieser Bundesliga-Saison geschlagenen BVB-Profis (BVB (Borussia Dortmund)) bedröppelt vor der Südtribüne. Mehr als leisen Applaus gab es nicht. Statt frenetischen Jubels über einen Meister-Schritt nach dem Nullnummern-Patzer des FC Bayern München erlebte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac einen bitteren Rückschlag.

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Der BVB verlor das NRW-Duell mit Bayer 04 Leverkusen mit 1:2 (1:0). Aus dem möglichen Vier-Punkte-Vorsprung des Tabellenführers auf die Bayern wurde nichts. "In der zweiten Halbzeit hat es nicht gereicht, ganz einfach", sagte BVB-Keeper Gregor Kobel beim Streamingdienst DAZN: "Es ist frustrierend, dass wir nicht die drei Punkte holen konnten."

Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion drehten Patrik Schick (69. Minute) mit seinem 100. Bundesliga-Treffer und Ezequiel Fernández (80.) mit ihren Toren die Partie für die Gäste. "Fantastisch", schwärmte Torjubilar Schick: "Die Tabelle ist jetzt sehr interessant." Sie hätten sich die ganze Zeit gedacht: "Wir können das noch drehen", betonte Mitspieler Ibrahim Maza.

Felix Nmecha hatte Dortmund früh in Führung gebracht (8.). "Wir wissen alle, dass es ein sehr ärgerliches Ergebnis für uns ist", sagte er nach dem Spiel. Nach dem 0:0 der Bayern beim HSV hätte Dortmund auf vier Punkte davonziehen können. Nun beträgt der Vorsprung auf den zweitplatzierten Rivalen aus München und den drittplatzierten SC Freiburg einen Zähler. Leipzig und Leverkusen liegen einen weiteren Punkt dahinter.

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Dortmund bejubelt frühe Führung

Beim BVB gab Angreifer Serhou Guirassy, der unter der Woche beim 1:1 beim FC Arsenal noch eingewechselt worden war, sein Startelf-Comeback. Der beste Torschütze beim BVB ist jedoch in dieser Saison bisher nicht der Mittelstürmer, sondern Mittelfeldspieler Nmecha. Und der 26-Jährige, der die Dortmunder schon am vergangenen Wochenende beim 1:0 in Mönchengladbach zum Sieg geschossen hatte, zeigte auch diesmal seine Torjägerqualitäten. Leverkusens Fernández verlor den Ball im Spielaufbau, Nmecha dribbelte energisch in den Strafraum und traf zum frühen 1:0.

Kobel rettet mehrfach für den BVB

Leverkusen brauchte eine Weile für die erste Torchance. Die hatte es aber in sich. Nach einer Flanke von der linken Seite scheiterte Schick aus kurzer Distanz an Dortmunds Torwart Gregor Kobel (23.). Im Nachsetzen traf Nathan Tella den Pfosten. Kurz darauf war Kobel erneut zur Stelle. Diesmal parierte er gegen Ibrahim Maza.

Leverkusen war nun richtig gut im Spiel. Das Team von Trainer Carles Martínez präsentierte sich aggressiv in den Zweikämpfen und entschied viele wichtige Duelle für sich. Nach Ballgewinnen ging es bei Bayer 04 deutlich schneller nach vorn als bei den Gastgebern. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld zog Afonso Moreira aus der Distanz ab. Kobel lenkte den Ball über die Latte.

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Der bis dato beste Dortmunder musste länger behandelt werden. Während Kobel weiterspielen konnte, verließ Teamkollege Konstantinos Karetsas den Platz verletzungsbedingt vorzeitig. Der Grieche wurde durch Fábio Silva ersetzt.

Schlotterbeck-Treffer zählt nicht

Kurz vor der Pause jubelte der BVB zum zweiten Mal. Kapitän Nico Schlotterbeck traf per Kopf. Der im Abseits stehende Guirassy hatte sich allerdings Richtung Ball bewegt und damit womöglich Leverkusens Torwart Mark Flekken irritiert - kein Tor.

Auf dem Rasen blieb die Partie ausgeglichen. Leverkusen hatte mehr Ballbesitz und kam immer wieder an den Dortmunder Strafraum. Der BVB war bei Gegenstößen gefährlich. Bei einem solchen scheiterte Guirassy, der zu zentral schoss, an Flekken.

Nach einer Ecke gelang Bayer 04 dann der verdiente Ausgleich. Schick köpfte unhaltbar in die linke Ecke. Und es wurde noch besser für Leverkusen. Fernández ließ die mitgereisten Gästefans ein zweites Mal jubeln./the/DP/zb