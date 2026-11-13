ROUNDUP/BVB und Rheinmetall: Aus für umstrittenen Sponsoring-Deal

DORTMUND (dpa-AFX) - Nach drei Jahren ist Schluss: Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) und der Rüstungskonzern Rheinmetall beenden zum 30. Juni 2027 ihre umstrittene Partnerschaft. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an dem Deal. Die Entscheidung haben der Fußball-Bundesligist und das Düsseldorfer Unternehmen gemeinsam getroffen, wie sie am Freitag mitteilten.

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"Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer laut Mitteilung. "Diesen Aspekt haben wir selbstverständlich in unseren Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt und ernst genommen", erklärte der 57-Jährige in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten gemeinsamen Interview mit Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger.

Von Anfang an Kritik

"Carsten Cramer und ich haben sehr transparent darüber gesprochen, was den BVB und seine Mitglieder bewegt. Ebenso offen haben wir unsere eigenen Überlegungen eingebracht. Das Ergebnis unserer Gespräche ist besagte Entscheidung", sagte Rheinmetall-Chef Papperger.

Der Fußball-Club und das Rüstungsunternehmen hatten im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft vereinbart. Doch die sorgte von Beginn an für heftigen Widerstand in der Fanszene.

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Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die BVB-Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss war für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend - aber bei der jetzigen Entscheidung dann doch ausschlaggebend.

Zuvor hatte bereits BVB-Präsident Hans-Joachim Watzke gefordert, dass bei den Gesprächen mit Rheinmetall die Meinung der Mitglieder berücksichtigt werden müsste. "Ich habe jetzt keine Aufgabe mehr, Dinge zu entscheiden. Aber ich möchte alles das vom Verein fernhalten, was zu Spaltungen führt, was den Verein zu Verwerfungen bringt", sagte Watzke in einem Podcast.

"Es hat den Verein schon Körner gekostet"

"Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt", sagte Watzke. "Das ist ein Standpunkt, den muss ich nicht unbedingt übernehmen, aber den akzeptiere ich voll und ganz", betonte der BVB-Präsident am Donnerstag.

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In seiner Funktion als Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung hatte Watzke 2024 den Sponsoringvertrag noch maßgeblich vorangetrieben. Als Vereinspräsident aber schlägt er andere Töne an und räumte ein: "Es hat den Verein schon Körner gekostet."

Millionen-Einnahmen fehlen

Daher habe er der aktuellen Geschäftsführung mit Blick auf die Mitgliederentscheidung gesagt: "Ihr müsst euch da nicht dran halten, aber natürlich spielen 250.000 Mitglieder von Borussia Dortmund eine Rolle in einem Willensbildungsprozess. Alles andere wäre ja auch peinlich."

Watzke-Nachfolger Cramer kündigte einen Tag später das nahende Ende der Zusammenarbeit mit Rheinmetall an. Aber der BVB-Geschäftsführer machte auch deutlich, dass er persönlich hinter der Partnerschaft stehe, die noch bis zum Saisonende läuft. "Deshalb ist mir die Entscheidung auch nicht leichtgefallen", sagte Cramer.

Das Sponsoring-Aus hat finanzielle Folgen. Nach Medienberichten zahlt Rheinmetall pro Jahr zehn Millionen Euro. "Die Einnahmen aus dem Sponsoringvertrag fehlen uns ab Sommer 2027, das ist Fakt. Das reduziert unsere finanziellen Spielräume", sagte Cramer. Daher mahnte er: "Dieser Fall muss aber ein absoluter Ausnahme- und Einzelfall bleiben. Sonst gefährden wir unser mühsam erarbeitetes Vertrauen in der Wirtschaft massiv."

Auch wenn der Sponsoringvertrag mit Rheinmetall in seiner jetzigen Form nicht verlängert wird, unterstützt das Unternehmen weiterhin den BVB. "Wir bleiben definitiv miteinander verbunden", sagte Papperger. Rheinmetall behalte unter anderem seine Loge im Dortmunder Stadion./kam/DP/men