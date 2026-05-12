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ROUNDUP: Cancom-Sparkurs trägt Früchte beim Ergebnis - Aktie verliert

13.05.26 13:43 Uhr
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Aktien
CANCOM SE
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom (CANCOM SE) hat im ersten Quartal trotz rückläufiger Erlöse operativ deutlich mehr verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um 28 Prozent auf 27 Millionen Euro gestiegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in München mit. Grund dafür seien unter anderem steigende Margen und Einsparungen gewesen. Experten hatten mit einem operativen Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Der Umsatz ging dagegen überraschend leicht auf 407 Millionen Euro zurück. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Das Papier verlor nach dem Mittag 3,9 Prozent auf 24,60 Euro. Kurz nach Handelsbeginn war sie noch spürbar stärker unter Druck geraten, reduzierte die Verluste aber zügig. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs knapp 8 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Profitabilität steche heraus, während der Umsatz moderat unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies. Angesichts des saisonal üblicherweise schwachen ersten Quartals sieht er das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen - auch ohne eine weitere Markterholung.

"Im ersten Quartal 2026 haben wir unsere Profitabilität spürbar gesteigert und die Ergebnisqualität deutlich verbessert", sagte Vorstandschef Rüdiger Rath laut Mitteilung. "Das zeigt, dass unser Geschäftsmodell auch in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld belastbar ist. Der aktuelle starke Auftragsbestand unterstützt diese Entwicklung."

Trotz steigender Preise insbesondere für Infrastruktur- und Speicherkomponenten habe sich die Nachfrage im ersten Quartal stabil gezeigt, so das Unternehmen. Der gute Auftragsbestand bestätige diese Entwicklung über das Quartal hinaus./men/nas/stk

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