DAX 25.516 +0,8%ESt50 6.180 +0,9%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.304 +0,6%Euro 1,1233 -0,0%Öl 108,9 +0,1%Gold 4.131 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Carrefour kappt wegen Unruhen in Frankreich Prognosen - Kursrutsch

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carrefour S.A.
14.08 EUR -0.91 EUR -6.10 %
Charts | News | Analysen

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Supermarktkette Carrefour hat wegen der Unruhen in Frankreich ihre Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Die Unruhen halten aus Sicht des Konzerns Kunden fern, untergraben das Verbrauchervertrauen und erhöhen die Kosten.

Werbung

Das Management um Konzernchef Alexandre Bompard geht nun davon aus, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) in diesem Jahr nur stabil bleiben oder leicht wachsen wird, wie der Konzern bereits am Dienstagabend in Paris mitteilte. Bisher hatte die Handelskette mit einem "hohen einstelligen Wachstum" gerechnet. Zudem kappte Carrefour seine Jahresziele mit Blick auf die Marge gemessen am wiederkehrenden Betriebsergebnis sowie für den freien Netto-Barmittelzufluss und die Investitionsausgaben.

An der Pariser Börse rutschte die Aktie zur Wochenmitte um zuletzt mehr als 14 Prozent auf 13,94 Euro ab. Die Aktie sank damit auf den tiefsten Stand seit Februar. Die Analysten von Jefferies sprachen von einem überraschend gesenkten Ausblick des französischen Einzelhändlers. Das schwächere Geschäft in Frankreich und die gedämpfte Konsumlaune in Brasilien weckten Sorgen über die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens, hieß es.

"Unsere Unternehmensgruppe sieht sich in Frankreich mit einer beispiellosen Situation konfrontiert", sagte Konzernchef Bompard laut Mitteilung. Es herrsche "große Unsicherheit" hinsichtlich der Entwicklung der Konsumausgaben und der Bedingungen, unter denen die eigenen Filialen wieder öffnen könnten, mahnte er. "Da wir nun in die entscheidende Jahresendphase für den Einzelhandel eintreten, hat diese Situation erhebliche Auswirkungen auf die Konsumausgaben - die ohnehin schon durch steigende Energiekosten unter Druck stehen", sagte er. Im dritten Quartal hatte die Gruppe ihren Umsatz auf vergleichbarer Fläche noch um 2,3 Prozent steigern können.

Werbung

Am Wochenende waren landesweite Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich von schweren Ausschreitungen und Plünderungen begleitet worden. Auch in der Nacht zu Montag blieb die Lage, etwa in Paris, angespannt. Nach den schweren Ausschreitungen wurden örtlich begrenzte Ausgangssperren verhängt. Die Protestbewegung der Gelbwesten rief zu neuen Demonstrationen für diesen Samstag auf. Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu kündigte eine umfangreiche Mobilisierung der Polizei an./jha/mne/tav/jha/

Aktuelle Carrefour Aktie News

Werbung

Carrefour Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carrefour nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 Carrefour Market-Perform Bernstein Research
21.09.23 Carrefour Market-Perform Bernstein Research
27.10.22 Carrefour Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.07.22 Carrefour Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.06.22 Carrefour Underperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.