ROUNDUP: Ceconomy rechnet nach Fußball-EM mit etwas mehr Umsatz - Aktie fällt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Elektronikhändler Ceconomy (Ceconomy St) will im laufenden Geschäftsjahr nun doch etwas mehr umsetzen als bislang bekannt war. Der Erlös der zwölf Monate bis Ende September 2024 dürfte nun gegenüber dem Vorjahreswert währungs- und portfoliobereinigt "moderat" zulegen, teilte der Betreiber der Märkte Mediamarkt und Saturn am Mittwoch in Düsseldorf mit. Konzernchef Karsten Wildberger erläuterte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass er damit ein Plus von "mehr als drei Prozent" anpeile. Bislang hatte das Unternehmen ein "leichtes" Wachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 22,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. An der Börse half das nicht, die Ceconomy-Aktie fiel im Handel am Vormittag am SDAX-Ende um knapp 5 Prozent.

Mit Blick auf den Gewinn im Tagesgeschäft sieht der Manager das SDax-Unternehmen (SDAX) auf Kurs: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres soll auf 290 bis 310 Millionen Euro zulegen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Ceconomy 243 Millionen Euro als operativen Gewinn verbucht. Das Plus sollen vor allem die Regionen West- und Süd- sowie Osteuropa beisteuern.

Im abgeschlossenen Geschäftsquartal hatte die Fußball-EM dem Elektronikhändler einen Wachstumsschub verliehen. Unternehmensangaben zufolge interessierten sich Verbraucher besonders für Fernsehgeräte. Der Konzernerlös der drei Monate bis Ende Juni legte gegenüber dem Vorjahr währungs- und portfoliobereinigt um 6,6 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Damit übertraf Ceconomy die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern verringerte sich um 9 Millionen auf 51 Millionen Euro. Unter dem Strich verkleinerte sich der Fehlbetrag zwar um 12,5 Prozent auf 162 Millionen Euro. Analysten hatten sich aber einen deutlich stärkeren Verlustrückgang erhofft./ngu/lew/men