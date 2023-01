ROUNDUP: Cewe-Führungsstreit geht in nächste Runde

OLDENBURG (dpa-AFX) - Dem Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) haftet der zermürbende Führungsstreit auch im neuen Jahr an. Wie der Vorstand der Neumüller Cewe Color Stiftung am Wochenende mitteilte, haben zwei rechtliche Gutachten ergeben, dass die Abstimmung über die Mitgliedschaft von Rolf Hollander im Kuratorium für weitere vier Jahre und ebenso über seine Funktion als Vorsitzender nicht die nach der Satzung notwendige Mehrheit erreicht hat. Zweifel an der Bestellung hatte der Vorstand bereits Ende November geäußert. Der damalige Vorstandschef Christian Friege hatte sich mit Hollander überworfen, Friege musste letztlich das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen.

Die im SDAX notierte Aktie des Anbieters von Fotobüchern für Privat- und Onlinedruck für Firmenkunden legte nach dem Handelsstart am Montag um 0,11 Prozent auf 88,80 Euro zu, hinkte damit dem Nebenwerteindex SDax aber hinterher. Das Papier hatte im vergangenen Jahr rund 31 Prozent eingebüßt, sich aber von den Tiefs im Herbst bei um die 70 Euro einigermaßen berappelt.

Der Vorstand der Neumüller Cewe Color Stiftung sei gehalten, die zuständige Stiftungsbehörde entsprechend zu informieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Er bitte diese dafür Sorge zu tragen, dass das Kuratorium der Stiftung wieder ordnungsgemäß besetzt werde und somit handlungsfähig bleibe. Nach Ansicht des Vorstands ist Hollander seit dem 1. Januar kein Mitglied des Kuratoriums mehr.

Friege war sein Führungsstil und mangelnde Frauenförderung vorgeworfen worden. Der Familenerbe Alexander Neumüller sowie der Aufsichtsrat des Unternehmens hatten sich aber für den Verbleib des Managers ausgesprochen, Alexander Neumüller als Begünstigter der Stiftung hatte ihn über ein Sonderrecht sogar weiter in den Vorstand entsenden wollen.

Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller Cewe Color Stiftung die Geschäfte der börsennotierten Cewe Stiftung & Co. KGaA.