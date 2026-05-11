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ROUNDUP: Cewe geht mit Umsatzplus ins Jahr - Operativer Gewinn sinkt

12.05.26 13:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
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OLDENBURG (dpa-AFX) - Cewe (CEWE StiftungCo) ist mit einem Verkaufsplus seiner Fotobücher ins Jahr gestartet. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 175,8 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um gut 8 Prozent auf 5,6 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Auf den Gewinn habe nach einer Tarifeinigung eine Personalkostensteigerung von über 2 Millionen Euro gedrückt. Die Prognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Wegen des bereits am Vortag angekündigten Verkaufs seines Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck stellte das Unternehmen allerdings Pro-Forma-Zahlen für 2025 vor und ebenso einen Pro-Forma-Ausblick für 2026. Dabei wird der Geschäftsbereich herausgerechnet.

Die zu verkaufenden Geschäftsteile, etwa der gewerbliche Druck von Flyern und Broschüren, trugen 2025 einen Umsatz von knapp 90 Millionen Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,7 Millionen Euro bei. Aus dem fortzuführenden Geschäft will Cewe dieses Jahr einen Umsatz von 780 bis 810 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 85 bis 91 Millionen Euro erzielen. Inklusive des kommerziellen Online-Drucks lagen die Ziele bei 870 bis 900 Millionen Euro Erlös und 87 bis 93 Millionen Euro operativem Ergebnis.

Cewe werde durch den Verkauf zu einem fokussierten, qualitativ höherwertigen Compounder, erklärte Analyst Philipp Kaiser von Warburg Research. Damit gemeint sind Unternehmen, die stetig wachsen und recht hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Der Deal schafft laut Kaiser zudem Investitionsspielraum für wertsteigernde Übernahme, Aktienrückkäufe und Dividenden.

Auch Volker Bosse von der Baader Bank lobte den Spartenverkauf. Die Resultate des ersten Quartals seien indes in einem schwierigen Geschäftsumfeld eher schwach gewesen. Die Cewe-Aktie fiel bis zum Dienstagmittag um 1,8 Prozent auf 96,90 Euro, nachdem sie tagszuvor als Reaktion auf den Verkauf kräftig angezogen hatte./mis/lew/stk

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