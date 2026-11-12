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ROUNDUP: Cewe im dritten Quartal in roten Zahlen - Aktie fällt nach gutem Lauf

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Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
113.80 EUR -3.20 EUR -2.74 %
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OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) ist im dritten Quartal im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Allerdings spielt die Musik bei dem Unternehmen vor allem im Schlussquartal, da dann viele Menschen Fotobücher und Kalender etwa als Weihnachtsgeschenk bestellen. An der Börse machten Anleger nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien erst einmal Kasse.

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Gegen Mittag notierte das im Nebenwerte-Index SDAX gelistete Papier bei einem Kurs von 111,40 Euro gut 5 Prozent im Minus. Der Jahresgewinn schmolz damit auf gut 7 Prozent. Zuvor hatte die Aktie allerdings bis Ende Juni unter Druck gestanden, bevor eine Trendwende einsetzte. Seither hat der Kurs immer noch um gut ein Fünftel zugelegt.

"Mit dem Abschluss der ersten drei Quartale starten wir zuversichtlich in das Weihnachtsgeschäft, in dem wir traditionell den Großteil unseres Jahresergebnisses erwirtschaften", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Mehls laut Mitteilung vom Donnerstag. "Viele Produktneuheiten und eine umfangreiche Marketingkampagne werden unser anhaltendes Wachstum zusätzlich unterstützen", was auch zu einem Ergebniszuwachs im Schlussquartal führen solle.

Das dritte Quartal sei durch Transaktions- und SAP-Kosten belastet worden, konstatierte Philipp Kaiser vom Analysehaus MPCM. Die Jahresziele seien aber bestätigt worden, und wie gewohnt entscheide das Schlussquartal über deren Erreichen. "Das Fotofinishing bleibt im eigenen Zielkorridor", so der Experte.

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Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereffekten fiel bei Cewe laut Unternehmensangaben ein Verlust von 1,1 Millionen Euro an. Der um die Effekte von Spartenverkäufen bereinigte Umsatz stagnierte bei knapp 154 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente Cewe 21,5 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen minimalen Verlust verbucht hatte. Allerdings wäre ohne den Gewinn von etwas mehr als 25 Millionen Euro aus dem Verkauf des Kommerziellen Online-Druck (KOD) auch dieses Mal ein Verlust angefallen.

Dagegen belasteten im dritten Quartal die SAP-Umstellung sowie der im Sommer angekündigte Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moment. Das Unternehmen hatte bereits vor einigen Tagen wegen der Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition seine Prognose für das operative Jahresergebnis gesenkt: So wird nun der operative Gewinn (Ebit) im Korridor von 75,5 bis 81,5 Millionen Euro erwartet.

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Die Umsatzprognose wurde dagegen bestätigt: Der Erlös soll 2026 um bis zu 4 Prozent zulegen und ist in der Bandbreite von 780 bis 810 Millionen Euro geplant./mis/zb/tav/stk

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13:01 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
10.11.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
08.10.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research
14.09.26 CEWE StiftungCo Kaufen GSC Research GmbH
13.08.26 CEWE StiftungCo Buy Warburg Research

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