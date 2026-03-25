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ROUNDUP: Cewe sieht sich weiter auf Wachstumskurs - Aktie unter Druck

26.03.26 11:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
92,30 EUR -5,00 EUR -5,14%
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OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) will im neuen Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu vier Prozent auf 870 bis 900 Millionen Euro steigen, wie das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 87 Millionen und 93 Millionen Euro erreichen. Dabei orientiere sich das Management jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten. Das untere Ende reflektiere Unsicherheiten, die das Unternehmen nicht in der eigenen Hand habe.

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In einem schwachen Gesamtmarkt büßte die Cewe-Aktie daraufhin mehr als vier Prozent ein. Der Ausblick sei zwar solide, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Seine Schätzungen und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der Prognosespannen. Aus Sicht von Warburg-Experte Philipp Kaiser sei außerdem abzuwarten, welche Rolle die Kosteninflation und die Marketingausgaben im laufenden Geschäftsjahr spielen werden.

Ende Februar vermeldete Eckzahlen bestätigte Cewe. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro und erreichte damit das obere Ende der Prognosespanne. Das Kerngeschäft rund ums Fotofinishing trieb das Wachstum weiterhin an. Cewe ist vor allem für seine Fotobücher bekannt, die sich insbesondere im Weihnachtsgeschäft gut verkaufen.

Das operative Ergebnis stieg 2025 um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was etwa der Mitte des Erwartungsbereichs des Managements entspricht. Unter dem Strich verdiente Cewe 58 Millionen Euro nach gut 60 Millionen Euro im Vorjahr, was maßgeblich auf höhere Steuern zurückzuführen sei.

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Bereits zu Wochenbeginn hatte Cewe eine erhöhte Dividende für die Aktionäre vorgeschlagen. Sie sollen 3,00 Euro je Aktie erhalten, nachdem im Vorjahr 2,85 Euro pro Anteilsschein ausgezahlt wurden. Laut Cewe ist dies bereits die siebzehnte Steigerung der Dividende in Folge./niw/mne/stk

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10:31CEWE StiftungCo BuyBaader Bank
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25.02.2026CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
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03.04.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.01.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.07.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
25.05.2021CEWE StiftungCo HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

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