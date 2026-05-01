DAX25.229 +1,4%Est506.104 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 +5,8%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.566 +0,6%Euro1,1643 +0,3%Öl97,89 -6,1%Gold4.567 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 Amazon 906866 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich fester -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Lufthansa, TUI, SoftBank, Advantest im Fokus
Top News
Entspannungssignale in der Hormus-Krise: Ölpreise sacken auf Fünf-Wochen-Tief ab Entspannungssignale in der Hormus-Krise: Ölpreise sacken auf Fünf-Wochen-Tief ab
Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: China kritisiert Taiwan-Besuch von Bundestagsdelegation

25.05.26 11:37 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China hat den Besuch einer Delegation des Deutschen Bundestags in Taiwan kritisiert. Die Volksrepublik habe stets jegliche Form offiziellen Austauschs ihrer diplomatischen Partnerländer mit Taiwan abgelehnt, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Auf der Welt gebe es nur ein China, und Taiwan sei ein untrennbarer Teil Chinas, fuhr sie fort.

Das "Ein-China-Prinzip" sei die "politische Grundlage" der deutsch-chinesischen Beziehungen, erklärte Mao weiter. "Wir fordern die jeweiligen Personen der deutschen Seite auf, sich an das Ein-China-Prinzip zu halten und damit aufzuhören, die falschen Signale an Taiwans Unabhängigkeitskräfte zu senden", sagte sie.

China machte in der Vergangenheit klar, Taiwan, das offiziell Republik China heißt, an sich binden zu wollen. In Abgrenzung zum "Ein-China-Prinzip", mit dem Peking verlangt, die Volksrepublik China als das einzige China und Taiwan als Teil ihres Staatsgebiets anzuerkennen, verfolgt die Bundesregierung ihre sogenannte Ein-China-Politik. Danach unterhält Berlin diplomatische Beziehungen nur mit der Volksrepublik, aber auch Austausch mit Taiwan.

Ziel der Reise: Ausbau der Zusammenarbeit mit der Inselrepublik

Am Wochenende war die fünfköpfige Abgeordnetengruppe mehrerer Parteien unter Führung von Till Steffen (Grünen) in Taiwan eingetroffen. Auf Nachfrage zu Maos Äußerungen sagte Steffen: "Viele Worte und eine einfache Antwort: China sollte sich nicht in die deutsch-taiwanischen Beziehungen einmischen."

Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit mit der Inselrepublik auszubauen. Am Dienstag soll die Delegation Präsident Lai Ching-te treffen, den China als Separatisten sieht, weil seine regierende Demokratische Fortschrittspartei für eine Unabhängigkeit Taiwans steht./jon/DP/men