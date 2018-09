ROUNDUP: China kündigt Vergeltung auf neue US-Zölle an

PEKING (dpa-AFX) - Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Nur kurze Zeit, nachdem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump neue Sonderzölle auf China-Importe verhängt hatte, kam die Reaktion aus Peking. "Um seine legitimen Rechte und Interessen und die globale Freihandelsordnung zu wahren, muss China Gegenmaßnahmen ergreifen", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Pekinger Handelsministeriums.

Die jetzt verhängten US-Zölle würden neue Unsicherheiten in die Gespräche über die Handelsbeziehungen der beiden Länder bringen, hieß es weiter in der Mitteilung aus Peking. China "bedauere" die Entscheidung von US-Präsident Trump, weitere Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Umfang von 200 Milliarden Dollar zu verhängen. Wie genau China auf die US-Zölle reagieren will, ging nicht aus der Mitteilung hervor.

Im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zeigte sich damit ein gewohntes Bild: Auf die Ankündigung von neuen Zöllen durch die USA folgte umgehend die Reaktion aus Peking.

In der Nacht zum Dienstag hatte US-Präsident Trump seinen bisher größten Schlag im Handelsstreit gelandet und die Hälfte aller Warenimporte aus China mit Sonderzöllen belegt. Den bisher verhängten Sonderzöllen auf Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar werden am 24. September Zölle auf Waren im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar folgen, kündigte die US-Regierung in Washington an.

Peking kann rein rechnerisch nicht im gleichen Umfang antworten, da die USA jährlich lediglich Waren im Wert von 130 Milliarden Dollar nach China einführen. Beide Seiten hatten sich schon zuvor mit gegenseitigen Strafzöllen auf Waren im Wert von jeweils 50 Milliarden Dollar belegt.