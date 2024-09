ROUNDUP: Commerzbank setzt sich im Ringen mit Unicredit höhere Ziele

Um 18 Uhr live: Erbe ohne Stress - So investieren Sie Ihr Vermögen in 2024 richtig

Commerzbank-Aktie gewinnt: Bund will Anteile trotz UniCredit-Interesse wie geplant verkaufen

Commerzbank-Aktie springt an: Unicredit-Chef sieht Coba-Übernahme als Option

Deutsche Bank-Aktie verliert: Deutsche Bank will wohl UniCredit-Deal mit Commerzbank erschweren

Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittwochvormittag

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag fester

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag ins Plus

Drawdown als Sprungbrett ?! – So profitieren Sie vom nächsten Aufschwung

BBVA-Aktie steigt: BBVA zieht Zwischendividende deutlich an

CAC 40-Titel Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Société Générale (Societe Generale)-Investment von vor einem Jahr verloren

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Banken: Nach Unicredit-Einstieg: Commerzbank setzt sich noch höhere Ziele und will Dividende steigern

Heute im Fokus

Bayer stellt weiteren US-Zulassungsantrag für Nubeqa. LANXESS vereinbart neue syndizierte Kreditlinie. Überraschender Abgang der KWS-Finanzvorständin. PayPal bringt Krypto-Funktionen für US-Geschäftskunden an den Start. SMA Solar setzt Rotstift an. Nordex erhält ersten Auftrag aus Lettland. Siemens Energy verlängert Vertrag von CEO Bruch. BBVA zieht Zwischendividende deutlich an. Schweizer Notenbank SNB senkt Leitzins.