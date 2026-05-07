DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,27 +1,5%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.860 -0,5%Euro1,1740 +0,1%Öl101,1 -2,2%Gold4.729 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue Spannungen im Nahen Osten: Asiens Börsen im Minus -- Coinbase verzeichnet rote Zahlen - Auch Umsatz schrumpft -- Airbnb, Soundhound, Opendoor, Block im Fokus
Top News
Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX vor erneutem Rückschlag Hoffnung auf Kriegsende im Iran verpufft nach neuen Angriffen: DAX vor erneutem Rückschlag
Eskalation am Golf: Iran attackiert US-Kriegsschiffe und VAE - So reagieren die Ölpreise Eskalation am Golf: Iran attackiert US-Kriegsschiffe und VAE - So reagieren die Ölpreise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Commerzbank streicht Tausende Jobs und strebt noch mehr Gewinn an

08.05.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,41 EUR 0,95 EUR 2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
mBank S.A.
274,20 EUR -8,70 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
70,29 EUR -0,88 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die von der UniCredit bedrängte Commerzbank will Investoren mit einem weiteren Stellenabbau und ehrgeizigeren Gewinnzielen von ihrer eigenständigen Zukunft überzeugen. Bis 2030 sollen zusätzlich zu den bereits angekündigten Einsparungen konzernweit etwa 3.000 weitere Vollzeitstellen gestrichen werden, wie der Dax-Konzern (DAX) in Frankfurt mitteilte. Gleichzeitig sollen "in Wachstums- und Zukunftsfeldern" Stellen aufgebaut werden. Ende 2025 hatte die Commerzbank weltweit 39.867 Vollzeitkräfte.

Erst im Februar 2025 hatte die Commerzbank den Abbau von 3.900 Vollzeitstellen bis Ende 2027 angekündigt, den Großteil davon in Deutschland. Damals hatte die Bank aber auch angekündigt, parallel dazu vor allem im Ausland neue Stellen zu schaffen, zum Beispiel bei der polnischen Tochter mBank sowie an Standorten in Asien.

Im ersten Quartal 2026 schnitt die Commerzbank besser ab als ein Jahr zuvor. Mit rund 1,36 Milliarden operativem Ergebnis und einem Überschuss von 913 Millionen Euro übertraf das Frankfurter Geldhaus das Vorjahresquartal jeweils etwa um etwa zehn Prozent und übertraf auch die Erwartungen von Analysten.

Im Gesamtjahr 2025 hatte die Commerzbank trotz hoher Kosten für den laufenden Stellenabbau mit gut 2,6 Milliarden Euro unter dem Strich ihren Rekordgewinn von 2024 mit seinerzeit knapp 2,7 Milliarden Euro nur knapp verfehlt.

Für 2026 erwartet die Commerzbank im Rahmen ihrer überarbeiteten Strategie nun mehr Gewinn als bisher: Sie plant einen Überschuss von mindestens 3,4 Milliarden Euro, das sind 200 Millionen Euro mehr als bislang angepeilt.

Bis 2028 soll das Ergebnis stärker als zuvor geplant auf 4,6 Milliarden steigen, 2030 sollen dann 5,9 Milliarden Euro unter dem Strich stehen. Großaktionärin Unicredit macht Druck

Unicredit-Chef Andrea Orcel kritisierte jüngst öffentlich eine aus seiner Sicht seit Jahren "unterdurchschnittliche operative Leistung" der Commerzbank. Ohne Neuausrichtung sei mittelfristig das Überleben des Instituts gefährdet. Die Unicredit ihrerseits verbuchte im ersten Vierteljahr 2026 mit 3,2 Milliarden Euro den höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte.

Die Unicredit, die nach jüngsten Angaben knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert und sich in den nächsten Wochen per Tauschangebot weitere Anteile sichern will, hatte jüngst für den Fall einer Commerzbank-Übernahme ein Umbauprogramm veröffentlicht.

Management, Betriebsrat und Belegschaft der Commerzbank wehren sich seit Monaten gegen das aus ihrer Sicht "feindliche" Taktieren Orcels. Auch die Bundesregierung lehnt eine feindliche Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit ab. Der Bund, der das Frankfurter Institut in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt hatte, hält noch gut 12 Prozent der Anteile an dem Dax-Konzern./ben/stw/mis

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026Commerzbank OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026Commerzbank OverweightBarclays Capital
16.04.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
18.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Commerzbank HoldWarburg Research
16.03.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen