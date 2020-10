ROUNDUP: Corona-Tests treiben Qiagen

VENLO (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen QIAGEN schraubt seine Ziele für das Jahr 2020 hoch. Währungsbereinigt will der MDAX-Konzern beim Umsatz um ein Fünftel wachsen, teilte Qiagen am Dienstagabend mit. Beim Gewinn pro Aktie zielt das Unternehmen auf ein Wachstum von 45 Prozent. Beide Werte sind höher als das, was Qiagen zuletzt in Aussicht gestellt hatte.

Die Aktie absolvierte nach der Veröffentlichung auf der Handelsplattform Tradegate eine Berg- und Talfahrt und lag zuletzt unter dem Xetra-Schlusskurs.

Im vierten Quartal rechnet Qiagen mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 24 bis 27 Prozent und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 58 bis 60 Dollar-Cent. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal war laut Qiagen stark.

So stieg der Nettoumsatz währungsbereinigt um 26 Prozent auf 483,3 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg bereinigt um Währungs- und Sondereffekte um 61 Prozent auf 58 Cent./fba/he