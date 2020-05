ROUNDUP/Corona: Warnung vor Verschwörungstheorien und Falschnachrichten

GO

Heute im Fokus

DAX in Grün -- Dow fester -- Bafin prüft Wirecard-Kommunikation nach KPMG-Bericht -- Siemens erzielt Gewinneinbruch -- Bechtle, Lufthansa, Rheinmetall, Uber, GoPro im Fokus

EU-Kommission will Deutschland notfalls wegen BVerfG-Urteil zur EZB verklagen. VoW steckt 450 Millionen Euro in Batterie-Standort Salzgitter. EZB prüft anscheinend Aufkauf von Firmenanleihen mit Ramschstatus. BVB rechnet mit Jahresverlust. EnBW und Innenministerium schmieden Allianz gegen Cyberkriminelle. Apple macht Stores in Deutschland mit Temperaturmessungen wieder auf. BGH-Urteil: Amazons 'A-bis-z-Garantie' bindet nicht den Verkäufer.