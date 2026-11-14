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ROUNDUP/CSU-Landesgruppenchef: Rentenabschläge sollen steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Wer vorzeitig in den Ruhestand geht, muss nach Angaben von CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann künftig höhere Abzüge in Kauf nehmen. "Die Abschläge sollen von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat steigen, das ist überfällig", sagte Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Seit Jahren seien die Rentenabschläge nicht erhöht worden. "Es war lange in der Diskussion, sie auf 0,5 Prozent anzuheben. Jetzt werden sie - rechtlich abgesichert - bei 0,4 Prozent landen." Auf die Frage, ab wann dies gelten solle, antwortete Hoffmann: "Am besten so, dass es für das Haushaltsjahr 2027 wirkt. Das Bundesarbeitsministerium werde einen Vorschlag zum Zeitplan machen.

Rentenabschläge werden individuell berechnet. Wer ab einem bestimmten Alter vorzeitig in den Ruhestand gehen möchte, dem werden für jeden vorgezogenen Monat bislang 0,3 Prozent der eigentlichen Altersrente abgezogen.

Hintergrund der geplanten Erhöhung ist, dass der Bund seine Zuschüsse an die Rentenversicherung 2027 deutlich stärker kürzen will als ursprünglich geplant: nämlich um drei Milliarden statt wie zuvor veranschlagt eine Milliarde Euro.

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Nach den Worten von Hoffmann gleicht die Erhöhung der Rentenabschläge einen Teil der Kürzungen beim Bundeszuschuss aus. Dadurch sei auch sichergestellt, dass die Beiträge zur Rentenversicherung nicht stärker als bislang vorhergesagt nach oben gingen. "Wir werden die Rentenbeiträge nicht über das geplante Maß hinaus anheben", betonte er.

Kritik an den Plänen kam von Linken-Chefin Ines Schwerdtner. "Ich finde die diskutierten Strafabzüge wirklich schäbig", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Die Altenpflegerin, der Dachdecker, die Verkäuferin gehen nicht früher in Rente, weil sie keine Lust mehr haben. Sie gehen, weil der Rücken, die Knie oder die Nerven nicht mehr mitmachen. Wer zwei Jahre vor der Zeit aufhören muss, verliert künftig fast ein Zehntel seiner Rente. Jeden Monat. Bis zum Lebensende. Das ist eine Strafe dafür, dass man sich kaputt gearbeitet hat." Und das liege daran, dass die Bundesregierung der Rentenkasse drei Milliarden Euro an Zuschüssen streichen wolle./sl/DP/zb

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