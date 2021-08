ROUNDUP: CTS Eventim auf Erholungskurs - Quartalszahlen besser als erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim hat sich im abgelaufenen Quartal ein Stück weit von der Corona-Krise erholt. Von April bis Ende Juni stieg der Umsatz auf mehr als das Dreifache auf 45,7 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern (MDAX) am Dienstag in München mitteilte. Vom Vorkrisenniveau mit mehr als 400 Millionen Euro Umsatz im zweiten Quartal 2019 ist CTS Eventim aber noch weit entfernt. Eine genaue Prognose traut sich das Unternehmen in der Pandemie auch weiterhin nicht zu. Die Aktie konnte sich im frühen Handel trotzdem stabilisieren.

CTS Eventim habe sich in schwierigen Zeiten gut geschlagen, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der Investmentbank Jefferies in einer ersten Reaktion. Der Umsatz sei sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zum ersten Quartal deutlich gestiegen und liege über der Konsensschätzung. Dank staatlicher Hilfen habe auch das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) positiv überrascht.

Operativ fuhr CTS Eventim im zweiten Quartal einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in Höhe von 99,1 Millionen Euro ein, nachdem der Konzern vor einem Jahr noch einen Verlust von 16,2 Millionen Euro hinnehmen musste. Darin sind allerdings 102 Millionen Euro Corona-Hilfen des Staates enthalten. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 52 Millionen Euro nach einem Minus von knapp 41 Millionen Euro im Vorjahr.

Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg forderte laut Mitteilung klare Rahmenbedingungen der Politik für Veranstaltungen in der Pandemie: "Die staatlichen Hilfen sind eine große Unterstützung, aber die Branche will ihr Geld endlich wieder durch Arbeit verdienen." Trotz erster Öffnungsschritte hätten aufgrund behördlicher Anordnungen nach wie vor praktisch keine wesentlichen Veranstaltungen stattgefunden. Die Ticketverkäufe zögen seit dem Frühjahr allerdings deutlich an.

Das abnehmende Impftempo in vielen Ländern und die gleichzeitige Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus macht CTS Eventim jedoch große Sorgen. Es sei weiterhin nicht absehbar, wann Einschränkungen zur Durchführung von Veranstaltungen vollends aufgehoben werden. Eine genaue Einschätzung der Auswirkungen aufs Geschäft sei daher ebenfalls nicht möglich.

Corona-Sorgen hatten die CTS-Eventim-Aktie in den vergangenen sieben Börsentagen um fast 12 Prozent absacken lassen. Nun konnte sich das Papier im frühen Handel aber stabilisieren. Die Aktie stieg zuletzt rund 0,3 Prozent auf 53,14 Euro.

Derweil versucht das Unternehmen sich in der Krise breiter aufzustellen. Mit Gründung einer neuen Gesellschaft in Singapur weitet CTS Eventim das Geschäft - wie bereits bekannt - auch auf dem asiatischen Markt aus. Außerdem starten Planung und Bau einer Konzerthalle in Mailand. Zudem bietet CTS Eventim Software zum Check von digitalen Gesundheitszertifikaten beim Einlass von Veranstaltungen an. Die Maßnahmen zur Kostensenkung und Liquiditätssicherung sollen außerdem konsequent weitergeführt werden./niw/mne/mis