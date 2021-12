ROUNDUP: Dänische Regierung will Theater, Kinos und Museen schließen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Angesichts der stetig steigenden Corona- Neuinfektionen will die dänische Regierung das öffentliche Leben weiter beschränken. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte am Freitag an, dass Museen, Theater, Kinos, Zoos, Vergnügungsparks und Veranstaltungslokale schließen sollen. Außerdem soll das Impfen und Testen vertärkt werden. Der Pandemieausschuss des Parlaments stimmte den neuen Maßnahmen am Abend zu. Sie sollen am Sonntag um 8.00 Uhr in Kraft treten und für vier Wochen gelten.

In Dänemark mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern wurden am Freitag 11 194 neue Corona-Fälle gemeldet. Mehr als ein Fünftel davon mache die Omikron-Variante aus, sagte Frederiksen. Insgesamt wurden seit Ende November in Dänemark 11 559 Omikron-Fälle festgestellt. 518 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt. "Wir müssen weniger Menschen treffen und Abstand halten", appellierte die Regierungschefin.

Restaurants bleiben geöffnet, dürfen aber nach 22.00 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken und müssen um 23.00 Uhr schließen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung beschlossen, die Schulkinder eine Woche früher in die Weihnachtsferien zu schicken./sh/DP/nas