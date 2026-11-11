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ROUNDUP/Dank Energiehandel: RWE überrascht positiv - Sieht Ziele am oberen Ende

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RWE AG St.
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ESSEN (dpa-AFX) - Das starke Abschneiden beim Handel mit Energie hat sich bei RWE im dritten Quartal fortgesetzt und wird den Energiekonzern auch auf Jahressicht insgesamt anschieben. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Essen mit. Die Aktie legte vorbörslich leicht zu.

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In den ersten neun Monaten übertraf RWE beim Energiehandel die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten. In der Folge fiel auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf Konzernebene überraschend stark aus: Es stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel auf fast 4,6 Milliarden Euro. In den übrigen Geschäftsbereichen entsprachen die Ergebnisse den Schätzungen.

Dabei erzielten alle Segmente höhere Ergebnisbeiträge als im Vorjahreszeitraum. Als wesentliche Treiber zählte das Unternehmen neben dem starken Handelsergebnis die Inbetriebnahme neuer Wind- und Solar-Anlagen sowie günstigere Windbedingungen in Europa auf.

Im Segment Flexible Erzeugung summiert RWE unter anderem die Wasserkraft und Pumpspeicher. Hier profitierten die Essener von höheren Margen und Kapazitätsmarktzahlungen aus Großbritannien. Hinzu kam die bereits im ersten Quartal erhaltene Entschädigungszahlung des niederländischen Staates. Zudem ist RWE mittlerweile Mehrheitseigentümer beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, sodass sich der Ergebnisbeitrag hier ebenfalls erhöhte.

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Der bereinigte Gewinn des Konzerns verbesserte sich in den neun Monaten gar um mehr als 40 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Das untere Ende der für das Gesamtjahr ausgegebenen Zielspanne hat RWE damit bereits nach neun Monaten fast erreicht. Diese liegt für 2026 bei 1,95 Milliarden Euro, das nun angestrebte obere Ende der Spanne 500 Millionen Euro höher. Für den operativen Gewinn stehen 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro im Plan./lew/tav/stk

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Datum Rating Analyst
08:46 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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