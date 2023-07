ROUNDUP/Dank Zinserhöhungen: Bank BBVA mit Gewinnsprung - Mehr Aktienrückkäufe

MADRID (dpa-AFX) - Die Großbank BBVA will ihre Aktionäre vermehrt an den dank gestiegener Zinsen sprudelnden Gewinnen teilhaben lassen. Spaniens zweitgrößte Bank kündigte weitere Aktienrückkäufe im Wert von einer Milliarde Euro an, zusätzlich zu den 3,6 Milliarden Euro in den vergangenen zwei Jahren. Hintergrund sind die seit Monaten steigenden Zinsen, die den meisten Instituten kräftig Geld in die Kasse spülen. Die Aktie gehörte zum Wochenausklang zu den Gewinnern im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50).

Sie stand am Mittag über 2 Prozent im Plus. Der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen setzt sich damit fort und das Anfang März erreichte bisherige Kurshoch der Aktie rückt wieder in Sichtweite. Die eingefahrenen Gewinne lagen über den Erwartungen von Marktexperten und auch die Aktienrückkäufe stützten den Kurs den Einschätzungen von Analysten zufolge.

Bei BBVA zogen die Zinserträge im zweiten Quartal kräftig an. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf gut 2 Milliarden Euro. Die Zinserträge kletterten sogar noch stärker auf fast 5,8 Milliarden Euro.

Die Ausgaben legten zudem deutlich schwächer zu als die Einnahmen, sodass sich das Verhältnis von Kosten zu Erträgen (CIR) verbesserte. Zum Halbjahresstichtag lag die Quote bei 42 Prozent und damit auf dem Niveau, das BBVA bis 2024 auch im Gesamtjahr erreichen will.

UBS-Analyst Ignacio Cerezo verwies allerdings auch auf Signale, dass die Ergebnisentwicklung in Mexiko ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte. Im größten Markt der BBVA blieb der Gewinn im Vergleich zum Jahresauftakt im zweiten Quartal unverändert, da die Nettozinserträge leicht rückläufig waren und die Betriebskosten stiegen./lew/men/zb