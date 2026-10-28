DAX 25.598 +0,0%ESt50 6.153 -0,2%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,85 +1,6%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.032 +0,5%Euro 1,1128 -0,0%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.046 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
63.12 EUR 2.28 EUR 3.75 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
89.49 EUR -0.42 EUR -0.47 %
Charts | News | Analysen

PARIS (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal vor allem dank höherer Preise, aber auch wegen einer anhaltend starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten etwas mehr umgesetzt als erwartet. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique bestätigte deshalb seine Jahresprognose. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie gehörte am Mittwoch zu den Favoriten im Index.

Werbung

Am späten Vormittag notierte das Papier 2,7 Prozent höher. Allerdings hat Danone binnen eines Jahres fast ein Fünftel an Wert verloren. Damit entwickelte sich der Kurs schwächer als Nestle (Nestlé) - die Aktie des Schweizer Konkurrenten hat im selben Zeitraum knapp 5 Prozent hinzugewonnen.

Insgesamt erzielte Danone Erlöse von gut 7,2 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 4 Prozent, wie der Hersteller von Oikos-Joghurts am Mittwoch mitteilte. Höhere Preise trugen 3,6 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei - mehr als erwartet. Das Absatzwachstum blieb dagegen hinter den Erwartungen zurück.

Besonders stark entwickelte sich in dem Quartal das Geschäft mit Spezialnahrung, das von einer robusten Nachfrage in Asien und der Region Amerika profitierte.

Werbung

Jefferies-Analyst David Hayes sprach indes von durchwachsenen Zahlen: Das überraschend hohe organische Umsatzwachstum steche ins Auge, und auch das Spezialnahrungsgeschäft habe sich gut entwickelt, schrieb er in einer ersten Reaktion. In China und den USA sehe es aber schwach aus. Bernstein-Experte Callum Elliott wies zudem darauf hin, dass die Erwartungen an den Konzern in den vergangenen Wochen gesunken seien - gemessen an diesen habe Danone aber positiv überrascht.

Für das Gesamtjahr bestätigte Danone seine Prognose. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique peilt demnach weiterhin für 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Umsatz.

Saint-Affrique richtet den Lebensmittelkonzern seit fünf Jahren neu aus: Dazu trennte sich Danone von schwächeren Geschäftsbereichen und baute das Angebot in Bereichen wie proteinreichen Milchprodukten und Nahrung für Krebspatienten aus. Der Hype um Medikamente zur Gewichtsreduktion kurbelte in der jüngeren Vergangenheit die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten zusätzlich an.

Werbung

In den USA hat Danone jedoch zu kämpfen, so konnte der Konzern zeitweise die Nachfrage nach seinen Protein-Joghurts nicht bedienen. Auch verlor das Unternehmen Marktanteile an den Wettbewerber Chobani. Danone habe deshalb eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um die Geschäftsentwicklung in den USA "mit einem Gefühl der Dringlichkeit" zu verbessern, betonte der stellvertretende Vorstandschef Juergen Esser am Mittwoch vor Investoren. "Wir sind mit dieser Entwicklung angesichts eines Marktes, der schneller wächst, offensichtlich nicht zufrieden."

Inzwischen hat Danone die Produktionskapazitäten für proteinreiche Joghurts in vier US-Werken erweitert und will sie weiter ausbauen. "Die Kapazitäten sind Ende des dritten Quartals kein begrenzender Faktor für unser Wachstum mehr", sagte Esser./tav/men/stk

Aktuelle Danone Aktie News

Werbung

Danone Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:46 Danone Outperform Bernstein Research
11:46 Danone Buy UBS AG
11:21 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:01 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Danone Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.