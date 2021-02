ROUNDUP: Delivery Hero profitiert weiter von Bestellboom

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bestellboom in der Corona-Pandemie hat die Kassen beim Lieferdienst Delivery Hero weiter kräftig klingeln lassen. Der Segmentumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr habe sich mit 2,8 Milliarden Euro nahezu verdoppelt, teilte der Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen in Berlin mit. Der Wert liegt am oberen Ende der Unternehmensprognose. Fast genau so stark wuchs die Zahl der Bestellungen auf 1,3 Milliarden, wobei das Wachstum des Bruttowarenwertes etwas schwächer ausfiel.

"Wir hatten ein starkes viertes Quartal in einem Jahr, das in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war", sagte Konzernchef Niklas Östberg in einer Mitteilung. Mit Blick auf das Jahr 2021 zeigte er sich zuversichtlich. Eine konkrete Prognose für 2021 ließ Östberg aber aus.

Unterdessen geht das Unternehmen beim Europa-Segment davon aus, im abgelaufenen Geschäftsjahr den Sprung in die Gewinnzone geschafft zu haben. Für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) rechnet der Vorstand damit, 2020 angesichts der vorläufigen Zahlen einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 99 Millionen Euro erzielt zu haben.

Die Aktie verlor im Vormittagshandel um 0,3 Prozent an Wert und notierte bei 132,90 Euro. Analysten zeigten sich weitgehend einig und positiv gestimmt: Delivery Hero habe eine starke Leistung vorgelegt, hieß es.

Die Marge bezogen auf das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag 2020 voraussichtlich bei minus 16 Prozent. Der Wert liegt in der Mitte der eigenen Prognosespanne. Inklusive aller Investitionen liegt dieser Wert bei minus 20 Prozent. Die endgültigen Zahlen will Delivery Hero am 28. April veröffentlichen./ngu/mne/stk