ROUNDUP/Dermapharm: Hoher zweistelliger Millionenumsatz durch Pakt mit Biontech

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Das Arzneiunternehmen Dermapharm erwartet aus seiner Zusammenarbeit mit Biontech für das laufende Jahr einen Umsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich. Zur Herstellung des Corona-Impfstoffes Comirnaty sollten zusätzliche Produktionskapazitäten am Standort Reinbek aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Grünwald mit.

Ein Analyst der Investmentbank Jefferies bezifferte den zusätzlichen Umsatz auf mindestens 90 Millionen Euro. Die SDax-Aktie legte bis Handelsschluss um 5,8 Prozent zu.

Die Kapazitätserweiterung soll im Mai starten. Im September vergangenen Jahres hatten beide Unternehmen eine Kooperation vereinbart./ngu/fba/edh