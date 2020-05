ROUNDUP: Deutsche Bahn verklagt Lkw-Hersteller auf 385 Millionen Euro

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Dow eröffnet höher -- DAX fester -- Wirecard-CEO kauft Wirecard-Aktien -- Knorr-Bremse mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Gewinneinbruch bei Bertrandt -- MTU, Amazon, Lufthansa, Infineon im Fokus

Linde erwartet im zweiten Halbjahr nur leichte Erholung. Erneuter Übernahmeversuch? Vonovia- und Deutsche Wohnen-Aktien im Plus. 1&1 Drillisch: Schiedsgutachter weist Telefonica-Forderung zurück. Nissan rutscht tief in Verlustzone - Werk in Barcelona soll schließen. easyJet will wegen Krise 30 Prozent der Jobs streichen. Enel stockt bei Enel Americas auf 62,3 Prozent auf.