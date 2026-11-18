DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing räumt nach dem riesigen Datenleck bei dem DAX-Konzern Fehler ein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".

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Internationale Medien hatten nach Auswertung von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten Vorwürfe erhoben, die Deutsche Bank habe über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt. Ein Rechercheverbund, darunter "Financial Times", "Spiegel", "New York Times" und "ZDF", berichtete unter Berufung auf die Daten auch, dass die Bank noch kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine eine Ausweitung ihres Geschäfts in Russland vorangetrieben habe.

Sewing: Schiebe Risiken nicht beiseite

Sewing reagiert im "Handelsblatt" auf Vorwürfe, er habe Kontrollen nicht ernst genommen und interne Warnungen ignoriert. Der Manager wehrte sich dagegen, er persönlich habe das Risikomanagement vernachlässigt: "Bei der Kundenprüfung habe ich gefragt, ob ein Privatkunde denselben aufwendigen Ablauf braucht wie ein Großunternehmen mit 300 Tochtergesellschaften." Ihm sei es um Effizienz gegangen: "Das heißt nicht, dass ich Risiken beiseiteschieben wollte."

Bei den vom Datenleck betroffenen Kunden habe die Bank sich entschuldigt. "Ich habe auch persönlich eine Reihe von Gesprächen geführt", sagte Sewing. "Die Kunden reagieren sehr besonnen, auch wenn sie natürlich nicht erfreut sind."

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"Haben überhaupt nichts zu verbergen"

In einem weiteren Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Sewing, die Deutsche Bank habe sich in den vergangenen acht Jahren enorm verändert. "Nicht nur hinsichtlich ihrer Ertragskraft und Stabilität, sondern auch bei den Kontrollen und der Unternehmenskultur." Er betonte: "Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Wir wussten, dass diese Bank Defizite hatte, und haben sie behoben." In Compliance und Geldwäscheprävention seien sieben Milliarden Euro geflossen und die Mitarbeiterzahl dort um 40 Prozent auf 3.000 gestiegen.

"Kundendaten wie Kontonummern, Kontostände oder Login-Daten sind nach unseren Erkenntnissen nicht betroffen", sagte Sewing zu dem nun öffentlich gewordenen Datenabfluss. "Kunden müssen also keine Angst haben, dass jemand aufgrund dieser Veröffentlichung auf ihre Konten zugreifen kann."

Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel prüft nach eigenen Angaben, ob die Deutsche Bank betroffene Kunden "unverzüglich von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" in Kenntnis gesetzt hat. Er habe allgemein eine Untersuchung eingeleitet, ob es Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gegeben habe, sagte er dem "Handelsblatt". Die Deutsche Bank habe seine Behörde offiziell über den Datenabfluss informiert. Ob dies rechtzeitig geschah, werde nun geprüft, sagte Roßnagel. Zu möglichen Sanktionen wollte sich der Datenschützer nicht äußern./als/ben/DP/jha