DAX 25.347 -0,2%ESt50 6.290 -0,1%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,10 -1,6%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.435 -0,9%Euro 1,1374 -0,1%Öl 104,9 +1,7%Gold 4.259 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Deutsche Banken im Stresstest stabil - mit Ausnahmen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
41.03 EUR -0.03 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31.28 EUR -0.23 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Banken und Sparkassen in Deutschland würde auch einen drastischen globalen Wirtschaftseinbruch überstehen. "Die Institute bleiben insgesamt solide aufgestellt", fasste der oberste Bankenkontrolleur der Finanzaufsicht Bafin, Nikolas Speer, in Frankfurt die Ergebnisse eines gemeinsamen Krisentests mit der Bundesbank zusammen.

Werbung

Allerdings konnten "mehrere Dutzend" Institute in dem simulierten Szenario die von der Aufsicht vorgegebenen Kapitalanforderungen nicht mehr einhalten. "Wir haben die Institute, die im Stresstest Auffälligkeiten zeigen, besonders im Blick. Sollte es erforderlich sein, werden wir rechtzeitig aufsichtliche Maßnahmen ergreifen", betonte Speer.

Im vorherigen Kristentest vor zwei Jahren waren nach damaligen Angaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mehr als 50 Geldhäuser unter die Kapitalanforderung gesackt. Zum aktuellen Test präzisierte Speer auf Nachfrage: "Es sind grob noch halb so viele wie damals."

Krisentest und Umfrage

Die Bafin und die Deutsche Bundesbank haben seit April 1.113 kleine und mittelgroße Geldhäuser unter die Lupe genommen und damit fast 90 Prozent der Kreditinstitute hierzulande. In einer ergänzenden Umfrage waren die Institute aufgefordert, zu ihrer aktuellen Ergebnislage und Risikosituation sowie zu ihren Erwartungen Stellung zu nehmen.

Werbung

In dem Stresstest wurde über einen Zeitraum von drei Jahren ein Krisenszenario simuliert. Eine Eskalation geopolitischer Spannungen könnte sich in weiteren Handelsschranken, Engpässen in den Lieferketten und Preisanstiegen bei Rohstoffen niederschlagen. Angenommen wurde ein Rückgang des Welthandels mit entsprechenden Auswirkungen auf Beschäftigung und Wirtschaftsleistung. Des Weiteren wurde unterstellt, dass es zu Zinsanstiegen und starken Korrekturen an Aktien- und Anleihemärkten kommt.

In einer solchen Stresssituation würde sich die harte Kernkapitalquote der Banken und Sparkassen im Aggregat um rund 3,8 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent reduzieren. Das heißt: Die Institute hätten weniger Puffer, um weitere Rückschläge abzufedern.

Umfeld bleibt unsicher

"Die anhaltend hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren geopolitischen Entwicklungen erschwert den konjunkturellen Ausblick", sagte Bundesbank-Vorstand Michael Theurer. "Umso vorsichtiger müssen die Kreditinstitute bei ihrer Geschäfts- und Kapitalplanung vorgehen, damit sie auch im Falle unvorhergesehener Schocks eine solide Kapitalbasis bewahren und die Finanzierung der Realwirtschaft aufrechterhalten können."

Werbung

Seit der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 prüfen Aufseher mit Stresstests regelmäßig, wie anfällig Banken im Krisenfall wären. Risiken in der Bilanz und Schwachstellen im Geschäftsmodell sollen so möglichst frühzeitig offengelegt werden. Aufseher können als Folge solcher Tests zum Beispiel von einzelnen Geldhäusern einfordern, mehr Kapital vorzuhalten, um mögliche künftige Krisen besser abpuffern zu können.

Auf Verbraucher übertragen könnte ein solcher Test so aussehen: Reichen Einnahmen, Ersparnisse oder Versicherungsschutz auch dann, wenn Auto und Waschmaschine gleichzeitig kaputtgehen, der Arbeitgeber pleitegeht und man erst im nächsten Jahr einen neuen Job findet? Oder auf Hausbesitzer gemünzt: Was wäre, wenn gleichzeitig der Blitz einschlägt, der Strom ausfällt, es einen Wasserrohrbruch gibt und Einbrecher in die eigenen vier Wände einsteigen?/ben/DP/men

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.