ROUNDUP: Deutsche Exporte wachsen im Mai

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die weltweite Erholung der Konjunktur schiebt die deutsche Exportwirtschaft an. Im Mai 2021 wurden Waren "Made in Germany" im Wert von 109,4 Milliarden Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 36,4 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat, als der Außenhandel infolge von Grenzschließungen und Beschränkungen zur Bekämpfung der ersten Welle der Corona-Pandemie eingebrochen war.

Von April auf Mai 2021 stiegen die Ausfuhren um 0,3 Prozent. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres zusammen liegen die Exporte nach Angaben der Wiesbadener Behörde mit einem Volumen von 554,1 Milliarden Euro um 15,3 Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Für das Gesamtjahr rechnet der Außenhandelsverband BGA mit einem deutlichen Plus, auch wenn zuletzt Materialmangel und knappe Rohstoffe die Geschäfte belasteten./ben/DP/bgf