ROUNDUP: Deutsche Umwelthilfe fordert stärkere Kontrollen bei Lastwagen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts zahlreicher Lastwagen mit manipulierten Abgaswerten hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) strengere Kontrollen und Sanktionen gegen verantwortliche Transportunternehmen gefordert. "Die Folge derzeitiger Regelungen ist: Ich verschiebe die Innovationskraft von der Technik hin zum Betrug", sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Mittwoch in Berlin. Bei einer Untersuchung der Uni Heidelberg im Auftrag der DUH überschritten rund 20 Prozent der während der Fahrt gemessenen Lastwagen die geltenden Abgasstandards. Dies ist laut DUH auf einen Defekt oder auf Betrug zurückzuführen.

Um die Grenzwerte einzuhalten, setzen die Transportunternehmen Harnstoff ein, der in den Auspufftrakt eingeleitet wird und den Stickoxid-Ausstoß reduziert. Mit Emulatoren genannten Geräten sei es ein leichtes, die Sensoren bei der tatsächlich verwendeten Menge des Stoffs auszutricksen, hieß es. Mit solcher Hardware lasse sich für die Transportunternehmen daher Einiges einsparen, denn der Harnstoff sei bei großen Flotten und Dieselmengen teuer. In modernen Lastwagen mit der Dieselnorm Euro-6 seien solche Manipulations-Geräte mit derzeitigen Kontrollen praktisch nicht nachweisbar. "Die Emulatoren sind physisch gar nicht mehr zu finden", sagte Resch.

Für die Studie fuhren die Wissenschaftler in mit Messinstrumenten ausgestatteten Fahrzeugen für mehrere Minuten dicht hinter Lastwagen auf der Autobahn. Auf diese Weise ermittelten sie die Abgaswerte von 141 Sattelschleppern mit den Normen Euro-5 und Euro-6. Über die Jahre seien solche Tests bei Hunderten Fahrzeugen durchgeführt worden, sagte Studienleiter Denis Pöhler von der Uni Heidelberg. Solche Tests im Realbetrieb forderte Resch auch von den Behörden sowie wirkungsvolle Sanktionen gegen die Betreiber.

Das Bundesamt für Güterverkehr, das für die Kontrollen in Deutschland zuständig ist, hat im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge knapp 13 300 Lastwagen untersucht und bei lediglich 311 davon Beanstandungen festgestellt. Das entpricht einer Quote von 2,3 Prozent - deutlich niedriger als die vom DUH. Der Verein kritisiert unter anderem, dass die hohe Angebotszahl von Emulatoren im Internet besonders in Polen eine deutlich höhere Quote an Manipulationen vermuten lässt, als die Behördenzahlen hergeben.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) verurteilte den illigalen Einsatz von Emulatoren "aufs Schärfste. Hier sind die Strafverfolgungsbehörden gefordert". Der Verband betonte, dass die seit 2013 gültige Euro-6-Abgasnorm eine wesentliche Verschärfung für Nutzfahrzeug-Neuzulassungen mit sich gebracht habe./maa/DP/zb