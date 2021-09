ROUNDUP: Deutschland hat bisher mehr als 5,3 Millionen Impfdosen abgegeben

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat nach Angaben der Bundesregierung mehr als 5,3 Millionen Impfdosen an andere Länder abgegeben. Dies erfolge über die Allianz Covax und bilateral, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. "Wir bemühen uns weiter um eine gerechte Verteilung der Impfstoffe weltweit", sagte sie. Empfänger seien Usbekistan und Tadschikistan gewesen, auch Mauretanien, Sudan und Namibia.

Demnach wurden bisher 1 712 000 Dosen bilateral und 3 493200 über die Impfinitiative Covax abgegeben. "Rund 5 Millionen Dosen, die nach Vietnam, Ägypten und Ghana bilateral abgegeben werden, stehen kurz vor der Auslieferung. 4 760 489 Dosen befinden sich darüber hinaus in der Auslieferung über Covax", teilte das Auswärtige Amt mit.

Deutschland ist Gründungsmitglied der im April 2020 ins Leben gerufenen Anti-Pandemie-Kooperation ACT-A und stellt erhebliche Geldbeträge bereit. Das meiste Geld fließt an die Impfstoffplattform Covax, kleinere Beträge an die Plattformen für Diagnostik und Medikamente gegen Covid-19. Covax fördert die Erforschung von Corona-Impfstoffen und beschafft Impfdosen direkt. Die Finanzierung für 92 der ärmsten Länder übernehmen reichere Staaten./cn/DP/ngu